Locura al volante en Córdoba: le pisó la moto con su auto y quedó grabado

Un nuevo episodio de violencia se vivió en las calles de la ciudad de Córdoba este lunes. Un automovilista protagonizó un altercado con un motociclista que culminó con un intento de atropello y daños materiales a la moto.

Según la Cristian, el dueño de la moto, el conflicto se desató cuando transitaba por boulevar Los Andes, después de pasar las vías de Juan B. Justo. En ese tramo de doble mano, antes de la intersección con Roque Sáenz Peña, un hombre a bordo de un Renault Logan lo sobrepasó a gran velocidad por la izquierda, generando una desestabilización en su moto.

VIDEO: LE PISÓ LA MOTO CON SU AUTO EN UNA DISCUSIÓN

La situación escaló cuando ambos vehículos se detuvieron en un semáforo. Allí, se produjo un intercambio verbal que rápidamente subió de tono. Cristian detalló que el conductor del auto lo agredió físicamente. “El hombre bajó del auto y me atacó. Yo logré reducirlo, pero el hombre me supera en peso y altura, no pude reducirlo mucho tiempo y se me escapó”, detalló a El Doce.

“Agitado, ya cansado, retrocedo, saco el celular, empiezo a filmar para tener la patente de la persona. Él volvió a incorporarse, fue hacia la moto, me pateó, la pateó, lo tiró a un costado. Ahí logro yo empezar a filmar. Filmé la moto y la patente”, manifestó.

La violencia no cesó ahí, ya que el automovilista intentó embestir a Cristian. “El hombre se hace para adelante, empieza a hacer marcha atrás para chocarme a mí, porque yo estaba en el medio de la calle. Me corro y el mismo auto sigue haciendo marcha atrás y estrella mi moto contra la pared, arrastrándola por todo el cordón”, describió.