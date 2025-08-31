Lo que hay que saber del Talleres-Deportivo Riestra, séptima fecha del Torneo Clausura

Primera de las 10 finales que le quedan por delante a Talleres por la permanencia. Y contra un hueso duro de roer como es Deportivo Riestra. A las 16.45 en el Kempes, por la séptima fecha del Clausura, y tras una turbulenta semana para el Albiazul, que tuvo de todo. Por la señal de ESPN Premium.

La agitación que vivió Talleres, con manifestaciones de sus hinchas y Andrés Fassi en el ojo de la tormenta como nunca desde que es presidente, es todo lo contario a lo que necesita el equipo de Carlos Tevez para empezar a escapar de la zona roja del descenso en la tabla anual. Y este domingo se verá como pudieron absorver o no en la cancha el mal clima.

Un grupo de socios e hinchas de Talleres se reunió en la Boutique para protestar por la mala campaña del equipo en el Torneo Clausura. (José Gabriel Hernández / La Voz)

CÓMO LLEGA TALLERES

Con cambios nuevamente, en el sistema de juego y en los titulares, una constante desde que asumió Tévez, Talleres presentará seis variantes respecto de la derrota en Tucumán 3-0 contra el Atlético.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

En la defensa debuta José Luis Palomino, el jerquizado zaguero que llegó como refuerzo, por el brasileño Rodrigo Guth. Y Matías Catalán será el lateral derecho, por Augusto Schott, de lo mejor que venía mostrando la T.

En el medio campo Ulises Ortegoza, quien purgó las tres fechas de suspensión, va por el expulsado Juan Camilo Portilla (dos fechas), mientras que Matías Gómez, juvenil volante central, completa el vallado del mediocampo. Sale el brasileño Rick.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Una vez más el “Apache” cambia figuritas con el engance. Y Rubén Botta, hasta aquí poco y nada, entra por Luis Sequeira (casi nada). Mientras que en el banco estará disponible Emanuel Reynoso.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En la ofensiva Nahuel Bustos, quien no convierte un gol desde noviembre del año pasado (jugando para San Lorenzo, ante Rosario Central) reemplazará a Federico Girotti, cuyo último festejo en Liga Profesional fue en noviembre de 2024, contra Sarmiento.

RIESTRA, EL DURO RIVAL DE TALLERES

Deportivo Riestra se ubica cuarto en la Zona B, en base a su fortaleza como local, con arco invicto y récord sin goles de su arquero Ignacio Arce.

Ignacio Arce y su gran momento en Riestra (Prensa Riestra)

Línea de cinco defensores por parte de Gustavo el “Tata” Benítez, más tres volantes de marca para un equipo aguerrido y de fricción permanente. Con su goleador Jonathan Herrera (cuatro tantos), como llanero solitario... pero peligroso al fin.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y DEPORTIVO RIESTRA

Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo y Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje y Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.