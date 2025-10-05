Lo que hay que saber del Talleres-Belgrano, el clásico que paraliza Córdoba

Una vez mas, Talleres y Belgrano frente a frente. Cada uno con sus objetivos inmediatos en la tabla, y ambos con la misma misión: quedarse con el clásico, después de cinco empates consecutivos. Promesa de partidazo, a las 16.45 en el Kempes, por la fecha once del Torneo Clausura. Televisa ESPN Premium.

Los dos llegan sin derrotas en las últimas fechas, y con mejoría en su producción. Talleres para escapar de la zona de descenso, y Belgrano apuntando a la clasificación a octavos de final en el torneo, y afila las uñas para semifinales de Copa Argentina.

Lucas Manuel Zelarayán y Guido Herrera. Conferencia de prensa del clásico Talleres-Belgrano. (José Hernández / La Voz)

CÓMO LLEGA TALLERES

Tonificado por la victoria en la fecha pasada y tres partidos sin derrotas, Talleres asume un partido crucial para poner distancia con sus competidores por la permanencia en Liga Profesional. Porque ganó Aldosivi en Santa Fe y está dos puntos abajo, y San Martín empató con Instituto y se puso a tres.

Con esa carga a cuesta, el Albiazul intentará hacer valer la localía con más de 50 mil hinchas copando el Kempes, para repetir el festejo del agónico triunfo sobre Sarmiento con el gol de Nahuel Bustos.

Apareció Rick y puso el 1-0 para Talleres ante Belgrano, en Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Justamente, el delantero se mete entre los titulares. Porque se le abrió el arco y porque contra Belgrano nunca pasa inadvertido. Falta saber si reemplazará a Ruben Botta (casi con seguridad), o al brasileño Rick, quien hasta aquí convirtió en sólo gol: contra el Pirata en Alberdi.

Además Carlos Tevez debe decidir entre Gabriel Báez o el venezolano Miguel Navarro para cubirir el lateral izquierdo, y Matías Galarza o el colombiano Juan Camilo Portilla como doble cinco.

ASÍ LLEGA BELGRANO

Cuando parecía que Belgrano repetía formación ante Talleres, una lesión modificó los planes de Ricardo Zielinski. El marcador central Alexis Maldonado quedó al margen por una distensión en el recto anterior del muslo izquierdo y obliga a un replanteó posicional.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Entra Elías López, con lo que Leonardo Morales hará dupla en la zaga con Lisandro López si se arma la línea de cuatro. En caso de ser con cinco, bajarán por los costados Gabriel Compagnucci y Andrés Spörle.

Los citados por Zielinski para el clásico con Talleres (Prensa Belgrano).

Tanto Licha López como Santiago Longo superaron las molestias musculares de la práctica del pasado jueves, mientras que el “Yacaré” Morales entrenó con normalidad después de haber llegado con lo justo a la visita a Barracas Central, que terminó 1 a 1.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y BELGRANO

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick o Nahuel Bustos, Rubén Botta o Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti.DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales y Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás “Uvita” Fernández.DT: Ricardo Zielinski.