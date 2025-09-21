Lo que hay que saber de Talleres ante Central en Rosario, novena fecha del Clausura

En el intento de alejarse de la zona roja del descenso, Talleres enfrentará a Rosario Central en Arroyito con el objetivo de sumar, y de este modo capitalizar las caídas de sus rivales directos. Será este domingo a las 19, televisado por ESPN Premium.

Talleres aventaja por un punto a Aldosivi, que ayer sábado perdía con Tigre 2-0 en Victoria, hasta que el partido se suspendió por lluvia. Mientras que el viernes, San Martín fue derrotado por Vélez en San Juan, volvió al fondo de los promedios y está cada vez más complicado con el descenso.

Tigre ante Aldosivi se suspendió por el temporal. (Fotobaires).

CÓMO LLEGA TALLERES

Talleres jugó su mejor partido del torneo contra Tigre. No le alcanzó para ganar, ni siquiera para romper el cero en su extensa sequía de goles, desde la segunda fecha. Pero dio señales de que reacciona y se va acomodando a lo que pide Carlos Tevez. Y asomó la cabeza del fondo de la tabla anual.

Presentará dos cambios obligado, porque Santiago Fernández fue citado para la Selección Sub-20 para disputar el Mundial en Chile desde la próxima semana. Lo reemplazará en la zaga el brasileño Rodrigo Guth, ya que Juan Gabriel Rodríguez volvió a quedarse afuera por lesión, esta vez por una tendinopatia en el tendón de Aquiles.

Mientras que en el mediocampo Juan Camilo Portilla reaparece tras dos fechas de suspensión y por Matías Galarza, al margen por acumulación de tarjetas. Rubén Botta, quien mostró el nivel similar a cuando llegó como refuerzo, continuará como enganche.

"Fideo" y "Apache". El delantero de Rosario Central y el DT de Talleres fueron compañeros en selección y rivales en clásicos europeos como Real Madrid y Juventus. No será el único abrazo, habrá varios.

ASÍ ESPERA CENTRAL A TALLERES

Rosario Central, equipo que fue el primer club dirigido por Carlos Tevez, empató 1-1 con Boca en la fecha pasada y no logra convertir Arroyito en una fortaleza. Ni con su refuerzo estelar, Ángel Di María, autor de un gol olímpico ante el Xeneize.

Ángel Di María

La duda en el “Canalla” es por Alejo Véliz debido a una lesión en el hombro derecho. La opción es Enzo Copetti para comandar el ataque.

FORMACIONES DE ROSARIO CENTRAL Y TALLERES

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz o Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán; Rodrigo Guth y José Palomino; Augusto Schott, Juan Camilo Portilla, Ulises Ortegoza y Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.