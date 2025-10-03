Lo que hay que saber de la visita de Instituto a un San Martín, complicado con el descenso

Para Instituto es estirar su racha sin derrotas en el intento de acercarse al lote de clasificación para octavos de final del Torneo Clausura. Y para el local San Martín, ir por un triunfo que fortalezca sus aspiraciones en la pelea por la permanencia, con Talleres como competidor. A las 16.45 en San Juan, fecha 11 del torneo, televisado por TNT Sports.

El Albirrojo acumula cuatro fechas sin perder, con tres empates y la victoria frente a Argentinos Juniors en Alta Córdoba. Viene de empatar con Lanús en la fecha pasada.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

En un partido en el que convirtió en figura al arquero rival, Instituto debió conformarse con el 0 a 0 frente a Lanús. Y sabe que debe acelerar el paso si quiere meterse entre los ocho primeros de la Zona B del Clausura.

Luca Klimowicz busca un lugar en el 11 titular de Instituto. (Prensa IACC).

Daniel Oldrá sabe que necesita goles, y después del impacto por la nueva lesión sufrida por Facundo Suárez en la parte final de su rehabilitación en la otra rodilla, cuenta otra vez con Matías Fonseca para la ofensiva. Pero lo más probable es que sea Luca Klimowicz, quien entró picante contra Lanús, sea el reemplazo de Nicolás Cordero.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 11 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para visitar a San Martín en San Juan.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Damián Puebla continúa recuperándose del esguince sufrido en su tobillo derecho.

- Manuel Romero sigue en… pic.twitter.com/n7hCFJcWYS — Instituto ACC (@InstitutoACC) October 3, 2025

Otro posible cambio era el ingreso de Juan Ignacio Méndez por Stéfano Moreyra, quien no estuvo a pleno en lo físico ante el “Granate”. Mientras que el ex Talleres le dio una salida más prolija desde el medio al “Gato” Oldrá.

Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz

ASÍ ESPERA SAN MARTÍN A INSTITUTO

San Martín se debate por salir de la zona de descenso y estuvo cerca en la fecha pasada, al menos en forma provisoria, cuando le ganaba a Platense en Vicente López y se lo empataron 2 a 2 en tiempo de descuento.

Instituto ante San Martín de San Juan, en duelo por la fecha 11 del Apertura, en Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

El “Verdinegro” está cuatro puntos abajo de Talleres en la tabla anual, y se debate mano a mano con Aldosivi en los promedios. La tiene difícil el equipo de Leandro Romagnoli, porque también le cuesta mucho ganar en San Juan y en su anterior presentación perdió contra un Vélez con formación alternativa.

PROBABLES FORMACIONES DE SAN MARTÍN E INSTITUTO

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda y Luca Diarte; Ayrton Portillo, Nicolás Watson y Diego González; Jonathan Menéndez, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.