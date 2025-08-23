Lo que hay que saber de la visita de Instituto a San Lorenzo, sexta fecha del Clausura

Instituto sufrió un tan humillante como impensado 4-0 frente a Unión en Alta Córdoba, y obligado a cambiar la cara, visita este sábado a las 14.30 a San Lorenzo, complicado a nivel institucional. Por la sexta fecha del Torneo Clausura, televisa TNT Sports.

Fue la peor goleada recibida por Instituto en un primer tiempo como local en Primera, y conlleva a que sea el equipo más goleado en el Torneo Clausura. Para peor, le faltará su líder y capitán, Fernando Alarcón.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Fernando Alarcón, capitán de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La expulsión del “Palomo” Alarcón, por lo que recibió una fecha de castigo, obliga a Daniel Oldrá a realizar al menos un cambio en la defensa. Con Nicolás Zalazar, ex San Lorenzo, en la zaga. Además, Elías Pereyra podría dejar su lugar a Lucas Rodríguez en el lateral izquierdo.

Los convocados por Instituto para el duelo con San Lorenzo.

En el medio campo Francis Mac Allister recupera la titularidad, por Stéfano Moreyra, y Jonás Acevedo ingresaría por el delantero Matías Fonseca, con lo que Damián Puebla iría más de punta.

ASÍ ESPERA SAN LORENZO A INSTITUTO

Convulsionado por el pedido de quiebra en contra del club, en caso de no saldar un reclamo de 5,5 millones de dólares, San Lorenzo trata de enfocarse en lo futbolístico. Y viene de perder el invicto en el torneo, contra Platense en Vicente López.

Damián Ayude, DT de San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo).

Daniel Herrera reemplaza a Gastón Hernández, afuera por desgarro; Ezequiel Cerutti vuelve a la ofensiva por Agustín Ladstatter y Blanco Salinardi comandaría el ataque por Alexis Cuello, ex Instituto, expulsado en la última fecha.

PROBABLES FORMACIONES DE SAN LORENZO E INSTITUTO

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera y Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Blanco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena y Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Jonás Acevedo; Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.