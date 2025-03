Lo que hay que saber de la visita de Instituto a Argentinos, fecha 8 Copa de la Liga

Instituto intentará cortar la segudilla negativa de esta parte del torneo, y no le resultará fácil. Visita este domingo a las 17 a Argentinos Juniors, por la octava fecha del Apertura de la Copa de la Liga, en el que arrastra cuatro encuentros sin victorias. Televisado por TNT Sports.

“Hace 10 días parecía que habíamos inventado el fútbol y ahora parece que todo es basura y te pregutan por plazos”, resumió Pedro Troglio, quien debutó como DT con dos triunfos en tres fechas, pero ahora acumula cuatro sin ganar ni anotar goles. Y con dos derrotas en fila. En el contexto de que cuatro de los últimos cinco partidos fueron de visitante. Insólito.

Instituto visita al peligroso Argentinos Juniors, con Alex Luna en duda.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Fernando Alarcón se recuperó de una dolencia que trajo de la derrota ante Independiente, y seguirá en la zaga central de Instituto. La duda pasa por Alex Luna, afectado por un golpe en el tobillo, pero igualmente viajó con el plantel.

Alex Luna en un entrenamiento en La Agustina. (IACC).

En caso de que Luna, de lo mejor que mostró Instituto aquí, no sea de la partida, el reemplazante sería Damián Puebla. Mientras que Troglio analiza un cambio táctico, con Matías Godoy por un Damián Batallini quien viene de mayor a menor y no estaría ante su ex club.

El delantero Matías Godoy, con chances de ser titular en Instituto. (IACC).

La Gloria se encuentra en mitad de tabla de la Zona B con siete unidades en la misma cantidad de partidos: dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. Luego de este encuentro contra el Bicho, volverá a ser local el domingo 9 de marzo, desde las 21.30, ante Godoy Cruz de Mendoza.

ASÍ ESPERA ARGENTINOS A INSTITUTO

“Para mí es el mejor equipo del torneo”, resaltó Troglio la propuesta de Argentinos. Empató en su último cotejo de local 0 a 0 ante Independiente Rivadavia, pero venía de un triunfazo 3 a 2 en Avellaneda ante Racing. De ganar, alcanzará a Estudiantes en la cima de la tabla, con 18 unidades.

Argentinos Juniors le ganó a Racing en Avellaneda. Rival peligroso para Instituto (Fotobaires).

PROBABLES FORMACIONES DE ARGENTINOS E INSTITUTO

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozao, Erik Godoy, Francisco Álvarez y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Alan Rodríguez y Alan Lescano; José Herrera y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Matías Godoy, Francis Mac Allister, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Pedro Troglio.