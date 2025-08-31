Lo que hay que saber de la visita de Belgrano a Defensa y Justicia, fecha siete del Clausura

De la ilusión de la punta al golpe inesperado de una goleada en contra en Albedi... Belgrano apunta a dar vuelta la página rápido en el Torneo Clausura, y este domingo a las 16.45 visita a Defensa y Justicia, por la séptima fecha.

Con la derrota frente a Central Córdoba el “Pirata” quedó fuera del lote de los que clasifican a octavos por la Zona A, liderada de nuevo por Barracas Central, que venció a Newell’s. Mientras que a Estudiantes lo bajaron en Santiago, 2-0.

CÓMO LLEGA BELGRANO

Además de perder el partido con los santiagueños, Belgrano se quedó sin uno de sus principales defensores por la expulsión de Lisandro López, por lo que Federico Ricca va a la zaga, junto a Leonardo Morales, mientras que Adrián Spörle va de lateral izquierdo. Por el derecho, entra Elías López.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Sale de la formación Nicolás Meriano, quien será cedido a préstamo a Banfield como parte de la operación por Alexis Maldonado, zaguero central y séptimo refuerzo Celeste, a cambio de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase.

Alexis Maldonado, el séptimo refuerzo del Pirata (prensa Banfield).

Del medio para adelante en tanto, Gabriel Compagnucci sigue entre los once (estaba en duda por el inminente nacimiento de su hijo), y lo propio ocurrirá con Lucas Zelarayán, recuperado de una carga muscular y a punto de viajar para jugar en la selección de Armenia en la ventana Fifa.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para enfrentar a Defensa y Justicia, por la fecha 7️⃣ del Clausura.#DaleBelgrano pic.twitter.com/gy9XneU0A5 — Belgrano (@Belgrano) August 31, 2025

En la semana se habló que si jugaba el “Chino”, iba de media punta, con Francisco González Metilli en la formación y Nicolás “Uvita” Fernández afuera. Pero al parecer los tres serán titulares y el que sale es el uruguayo Rodrigo Saravia. No viajó por un esguince en el tobillo Facundo Quignón.

ASÍ ESPERA DEFENSA A BELGRANO

Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, le ganaba al líder Barracas Central en la fecha pasada y se lo empataron en tiempo de descuento.

Barracas en su partido ante Defensa. (Prensa Defensa).

Su tridente ofensivo, con Aaron Molinas, Abiel Osario y Juan Miritello, impone respeto. Y sólo perdió un partido en lo que va del torneo.

PROBABLES FORMACIONES DE DEFENSA Y JUSTICIA Y BLEGRANO

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez y Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.