Lo que hay que saber de la visita de Belgrano a Barracas Central, fecha 10 del Clausura

Belgrano visita a este lunes a las 15.30 a Barracas Central, con el objetivo de recuperar su lugar entre los ocho primeros de la Zona A en el Torneo Clausura. Y llegar de la mejor manera al clásico con Talleres el próximo domingo 5 de octubre en el Kempes.

El “Pirata” se había reinsertado en la zona de clasificación tras golear a Newell’s en Alberdi, pero las victorias de Tigre, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors lo desplazaron. En caso de ganar volverá al lugar de privilegio, ante un rival que si obtiene los tres puntos será el nuevo líder de la zona.

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

CÓMO LLEGA BELGRANO

Entonado por la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, en la que enfrentará a Argentinos Juniors casi con seguridad el 23 de octubre, Belgrano se enfoca en la riesgosa visita a Barracas, aunque mirando de reojo el duelo con Talleres.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para enfrentar a Barracas Central, por la fecha 🔟 del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/kyBesxj9JO — Belgrano (@Belgrano) September 29, 2025

Se recuperó de una contractura Leonardo Morales, quien había sido reemplazado en el entretiempo frente a Newell’s, y continuará como titular en la defensa. En un Belgrano que va sin cambios.

Uvita Fernández marcó el segundo gol de Belgrano en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

ASÍ ESPERA BARRACAS A BELGRANO

Barracas Central perdió como local en la fecha pasada frente a Sarmiento, lo que le impidió recuperar la cima en las posiciones. Y está a la expectativa de acceder por primera vez en su historia a copas internacionales. Con Rubén Insúa como entrenador, el equipo se volvió más rendidor y es animador del torneo.

PROBABLES FORMACIONES DE BARRACAS CENTRAL Y BELGRANO

Barracas Central: Marcos Ledesma; Tomás Porra, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert y Rafael Barrios; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia y Javier Ruiz; Franco Bruera. DT: Rubén Insúa.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.