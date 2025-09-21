Lo que hay que saber de la visita a Instituto a Godoy Cruz, fecha nueve del Clausura

Tonificado por ganar en la fecha pasada ante un rival encumbrado, Instituto visita este domingo a Godoy Cruz con la intención de ratificar lo mostrado contra Argentinos Juniors y escalar en la tabla, a dos puntos del lote para el octogonal. Juegan a las 16.45 y televisa ESPN Premium.

La Gloria ganó después de seis fechas, primera victoria como local y para Daniel Oldrá desde que asumió como DT Albirrojo. Será un domingo especial para el “Gato”, ya que enfrentará por primera vez a un Godoy Cruz donde es ídolo, y que le brindará un reconocimiento.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Con línea de cinco en el fondo como retoque táctico, y el repunte de alguno de sus jugadores más importantes, Instituto derrotó con autoridad a Argentinos, más allá de la polémica por los dos penales que le concedieron.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 9 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para visitar a Godoy Cruz en Mendoza.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Facundo Suárez, Manuel Romero, Matías Fonseca, Jeremías Lázaro y Joaquín Papaleo continúan con sus respectivos… pic.twitter.com/9f6vtO9Eh9 — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 20, 2025

Daniel Oldrá ratificará el once titular, con los cinco en el fondo y con Alex Luna más de punta, ya que parte de la dotación ofensiva sigue afuera por lesiones: el paraguayo Manuel Romero, el uruguayo Matías Fonseca y el juvenil Ezequiel Lázaro.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

ASÍ ESPERA GODOY CRUZ A INSTITUTO

Dirigido por Walter Ribonetto, ex Talleres, Godoy Cruz levantó en las últimas fechas pero aún no consiguió triunfos como local. Repetiría la formación del empate con Barracas Central, sin su figura, Santino Andino, con dos fechas de castigo por la expulsión contra Platense.

PROBABLES FORMACIONES DE GODOY CRUZ E INSTITUTO

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez o Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.