Lisandro Márquez sufrió un accidente doméstico en la ciudad de Córdoba y fue trasladado al Sanatorio Allende por su cuadro. El hecho ocurrió en las últimas horas y derivó en la cancelación de una de sus presentaciones de este fin de semana.

Lisandro Márquez sufrió un accidente doméstico en Córdoba: lo que se sabe

Márquez habría intentado ingresar a su domicilio en la capital, pero el portón no funcionó adecuadamente. Ante la dificultad, optó por saltar la tapia, habría perdido el equilibrio y se cayó al suelo, según informó Cadena 3. Consecuentemente, padeció un traumatismo de cráneo y habría perdido el conocimiento.

Lisandro Márquez sufrió un accidente en su casa.

Luego de ser atendido en su residencia, el artista fue trasladado por una unidad del servicio de emergencias del 107 al centro de salud mencionado. Según informó El Doce antes del mediodía, Márquez despertó y está evolucionando favorablemente.

El evento en el Super Deportivo para este sábado 13 de diciembre fue cancelado.

Alrededor de las 13, el encargado de las redes sociales del cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram. “Cancelado”, escribió sobre su presentación programada para este sábado 13 en el Super Deportivo.