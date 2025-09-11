La Reserva de Instiuto puso quinta; campañón de la Gloria en el Torneo Proyección

La Reserva de Instituto, conducida por Bruno Martelotto, venció 3 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza, y se ubica a un punto de la cima en la Zona B del Torneo Proyección 2025. Con cinco victorias consecutivas.

Los goles Albirrojos fueron convertidos por Uriel Guzmán por duplicado, y Valentino Arro. Es el quinto triunfo al hilo de Instituto, para ubiarse a un punto de Rosario Central, puntero de la zona, que venció a Talleres ayer miércoles.

Bruno Martelotto, DT de la Reserva de Instituto. (IACC).

La Gloria formó con El Albirrojo formó con Lautaro Espeche; Juan Pablo Albarracín, Lucas Olivera, Genardo Ordoñez y Lautaro Ludueña; Guzmán, Arro y Luca Rafaelli; Ignacio Marasca, Lorenzo Albarracín y Nehuén Mendoza.

Instituto le ganó en forma sucesiva 3-0 a Ferro, 1-0 a San Lorenzo, 3-0 a Independiente, 1-0 a Unión y ahora 3-1 a Godoy Cruz. Ganó seis, empató dos y perdió sólo un partido en el torneo. En la próxima fecha se topará con Lanús.