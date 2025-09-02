La emoción de Euge Quevedo por cantar en el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC) tendrán el privilegio de cantar en el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. La banda que deslumbra en Córdoba habló previo a la cita de este jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.

La emoción de Euge Quevedo por cantar en el último partido de Lionel Messi

“Me enteré hace dos días y estoy que no lo puedo creer. Estoy con una carga emocional importante”, reveló la “Muela”, en diálogo con El Doce. En paralelo, reveló cómo se gestó la iniciativa que le permitirá estar en el duelo ante Venezuela.

Según su relato, inició como un “juego en redes” que, paso a paso, terminó en una conversación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cómo Euge Quevedo llegó a cantar el himno en el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

El dirigente había asistido al concierto en el Movistar Arena de LBC, donde les regaló unas camisetas. Euge Quevedo detalló que participó en una especie de prueba en la que Tapia fue uno de los jurados.

Euge Quevedo, "Keso" Pavón y LBC agotaron su segundo Movistar Arena. (Instagam @labandadecarlitosok).

“Él tenía que escuchar el himno, entonces lo grabamos y se lo mandamos. Esta bien, yo pienso igual, no dejaría cantarlo a cualquiera”, rememoró con una sonrisa y risas.

Dos meses más adelante, le llegó el sí de Tapia y expresó su emoción sobre la canción albiceleste. “Es maravilloso nuestro himno, de espectadora, siempre me emocionó, es único, nuestro himno es maravilloso. Una obra de arte”, concluyó.