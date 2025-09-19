Ivanna Martin compartió una foto de la mujer que la hizo renunciar a El Show del Lagarto: “Asco”

La Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional de Córdoba suspendió el juicio a Laura Fabiana Bean, la acusada de haber agredido físicamente a la periodista Ivanna Martin. Tras el fallo de la Justicia, la comunicadora compartió una foto de la mujer que la hizo renunciar a El Show del Lagarto.

Ivanna Martin compartió una foto de la mujer que la hizo renunciar a El Show del Lagarto

“La Justicia me dio la razón. Qué bueno que la Justicia me da la derecha y la verdad es la mía, como siempre sostuve”, expresó mediante un posteo en su nueva cuenta de Instagram. Posteriormente, apuntó contra la mujer que debe cumplir una serie de requisitos para evitar un juicio.

El fuerte mensaje de Ivanna Martín para dar un cierre al episodio que la obligó a presentar su renuncia en El Show del Lagarto.

“Ante el juez mantuvo la cabeza gacha y una cara de piedra que daba asco”, recriminó. En paralelo, enumeró las condiciones que la acusada debe cumplir para no volver al juzgado.

Ivanna Martin. (Archivo / La Voz)

“La Justicia le impuso hacer tareas comunitarias por un año, pagar una reparación económica, perimetral y prohibición de contacto conmigo ya sea de manera directa o mediante terceras personas. Tampoco puede acercarse a mis lugares de trabajo o sitios en los que yo me encuentre. Si no cumple, irá a juicio en el que mis testigos son todos los policías que la redujeron y me salvaron la vida justo a tiempo y los médicos que constataron mis lesiones”, concluyó, junto a agradecimientos a quienes la apoyaron.

Días atrás, Martin, reveló el traumático episodio de violencia física, que fue el detonante para su alejamiento de los medios de comunicación. La denuncia del hecho la realizó en 2019 y tuvo un final parcial en los primeros días de septiembre.