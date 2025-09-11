Intensifican la búsqueda de padre e hijo en Capilla del Monte: analizan huellas

La localidad de Capilla del Monte vive horas de preocupación por la desaparición de Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de solo 3. Ambos fueron vistos por última vez el miércoles pasado en la zona del Dique El Cajón. Un familiar denunció la ausencia tras no regresar a su vivienda, lo que activó una intensa movilización en el lugar.

Intensifican la búsqueda de padre e hijo en Capilla del Monte

Se lleva adelante un operativo con más de 100 personas, en el que participan efectivos de la Departamental Punilla, bomberos voluntarios, personal del Duar, brigadas del Etac, división Canes, operadores de drones y equipos de buzos. Las tareas de rastrillaje se extienden por la costa del dique, así como en áreas agrestes y de difícil acceso, incluso dentro del agua. El hallazgo del vehículo del hombre, un Chevrolet Aveo gris, estacionado y cerrado con llave cerca del dique, fue un elemento importante. Este rodado fue peritado por la Policía Judicial, aunque los resultados concretos no se han divulgado. La Fiscalía de Cosquín, bajo la dirección de Nelson Lingua, coordina las diligencias.

Un giro reciente en la investigación involucra la detección de huellas de pisadas. Estas marcas, encontradas a casi un kilómetro del auto, están siendo analizadas para establecer si corresponden al padre y al pequeño. La mamá del niño, Lorena, contó que salieron de casa para ir a la playa, tal como otras veces, a jugar. Ante la falta de retorno, intentó comunicarse sin éxito, y luego encontró el vehículo cerrado, vacío y sin signos de haber sido forzado.

Buscan a Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de apenas 3.

La búsqueda de Cristian y Álvaro se mantiene ininterrumpida, manteniendo a la comunidad serrana en vilo. Las autoridades solicitaron la colaboración de la población con cualquier dato útil, pidiendo también mantener la calma durante el desarrollo de los operativos de rescate.