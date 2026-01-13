Intensa búsqueda de una mujer que fue vista en el Parque Sarmiento: cómo colaborar

Este martes, se conoció la desesperada búsqueda de una mujer de 35 años en la ciudad de Córdoba. Se trata de Tania Suárez, quien fue vista por última vez en el Parque Sarmiento de la Capital. Según la denuncia de su familia, perdieron contacto con ella el domingo 11.

Buscan a una mujer que desapareció en el Parque Sarmiento

La mujer salió desde su casa en barrio Argüello Norte a las 16.30 del domingo 11 de enero rumbo al Parque Sarmiento, según contó su hija de 17 años, a El Doce. De acuerdo a su relato, Tania había pactado encontrarse una cita para tomar mates y pasar el día.

“Él le pagó el Uber y se fue al Parque Sarmiento”, expresó la menor sobre el hombre que conectó con su madre mediante Facebook. Los últimos contactos con ella indicaban que estaba cenando en un carro de la zona con el hombre y un amigo de él. “En los mensajes a su hija y a su hermana, aclaraba que la persona con la que se juntó no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación”, dijo una prima de Suárez.

La información de Tania Suárez.

“Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, cerró la hija, quien estuvo en contacto con su madre hasta las 22. Ante este escenario, realizaron la denuncia y la Fiscalía del Distrito cuatro Turno seis, a cargo de Jorgelina Gutiez, tiene el caso en sus manos.

Cómo colaborar con la búsqueda

Suárez mide 1,65 centímetros de estatura y tiene tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, tenía un short azul, un top blanco marca Puma y zapatillas negras. Los teléfonos para aportar datos son: 3517672424 y/o 3512233452.