Instituto y Platense se enfrentan en el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

La Gloria, que viene de caer por la mínima contra Vélez, es recibido por el Calamar, que acaba de empanar frente a Unión.

26 de enero de 2026,

Este lunes, Instituto se enfrenta a Platense en la segunda fecha del Torneo Clausura. (Javier Ferreyra / La Voz)

En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, Instituto se enfrentará este lunes a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro se da luego de que la Gloria cayera de local frente a Vélez. Cuáles serán las formaciones y dónde ver el partido.

Instituto y Platense: todo lo que hay que saber

La Gloria, que tuvo un penal anulado por el VAR a causa de un offside previo, no pudo aprovechar sus oportunidades y cayó ante Vélez con un gol de Tobías Andrada en el tiempo de descuento. Por ello, el equipo de Alta Córdoba saldrá a buscar sus primeras unidades en el torneo para poder seguirle el ritmo a sus competidores. Además, el partido anterior significó la primera aparición del flamante refuerzo, Franco Jara, con la camiseta albirroja.

La probable formación de Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

El posible once de Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

El partido será a partir de las 17 de este lunes, con el árbitro Bruno Amiconi y será transmitido por ESPN Premium.

