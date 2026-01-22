Instituto recibe a Vélez en su estreno en el Torneo Apertura 2026: hora, TV y formaciones

Instituto recibe a Vélez en uno de los cinco partidos programados para este jueves 22 de enero por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El encuentro en Alta Córdoba inicia a las 22.15, contará con la televisación de TNT Sports y el arbitraje de Andrés Merlos.

Cómo Instituto recibe a Vélez por el Torneo Apertura 2026

El partido correspondiente a la zona A será el estreno de La Gloria, que se reforzó dentro y fuera de la cancha en este mercado de pases. “Nos hemos armado bien, con un buen plantel. Tenemos que encontrar una identidad para ser competitivos, tenemos que mejorar mucho lo que fue la campaña del año pasado”, expresó Daniel Oldrá, entrenador, en la última práctica en La Agustina.

Conferencia de prensa del DT de Instituto, Daniel Oldrá. (Pedro Castillo / La Voz)

Sin embargo, sabe que cuenta con una responsabilidad más que importante para el hincha a partir de esta jornada. “Me tengo que hacer cargo en este momento de armar el equipo para que empiece a funcionar”, adelantó.

Instituto recibe a Vélez con estos jugadores.

La probable formación de Instituto para la fecha 1 tendría en acción a cinco de sus incorporaciones en este mercado de pases. Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Franco Moyano y Franco Jara se estrenarían esta velada.

Cómo llega Vélez al partido con Instituto por el Torneo Apertura 2026

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto partió rumbo a Córdoba con 24 futbolistas. Los de Liniers anunciaron el regreso del mediocampista Lucas Robertone, quien es el primer refuerzo en su mercado de verano.

“No es un jugador más, sino un hijo de La Fábrica que vuelve a su casa para seguir deleitándonos con su juego”, expresó el equipo sobre el deportista que entusiasma a los hinchas y puede sumar minutos esta noche.

Instituto vs Vélez: probables formaciones

Instituto : Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Diego Sosa; Franco Moyano y Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza y Francisco Lanzini; Matías Pellegrini, Braian Romero y Tobías Andrada. DT: Guillermo Barros Schelotto.