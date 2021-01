Pasó la angustiosa clasificación, y casi sin respiro Instituto pone todo en juego este domingo para seguir de pie por el segundo ascenso. Se mide con Defensores de Belgrano en cancha de Villa Dálmine y pierde 1 a 0 por el gol de Nicolás Benegas a los 10 de la etapa inicial. Se puede ver por TyC Sports Play.

Juan Ignacio Sills, quien ya no jugó al 100 por 100 ante All Boys, era la única duda en el equipo de Fernando Quiroz, quien planea repetir el once titular del 2-2 en Floresta. Pero una vez más apareció en la dupla de volantes centrales.

Entre los viajeros se encuentra Gustavo Villarruel, recuperado de un esguince de rodilla. Pero como no está en plenitud, seguirá como titular Alexis Cuello en el extremo izquierdo.

Después de la polémica por la sede del partido, que lejos está de ser neutral por la cercanía de Campana para Defensores de Belgrano, la Gloria intentará seguir avanzando por la segunda chance de ascenso, para la cual debera imponerse en los próximos cuatro partidos. Si con Defe termina igualado en los 90 minutos, definirá el pase por penales.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano: Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli e Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Marcelo Lamas, Juan Manuel Sosa y Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas. DT: Fabián Nardozza.

Instituto: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Lucas Landa, Facundo Erpen y Emiliano Endrizzi; Juan Ignacio Sills e Ignacio Antonio; Damián Arce; Mateo Bajamich, Gonzalo Castillejos y Alexis Cuello. DT: Fernando Quiroz.

Gol: PT 10m Nicolás Benegas (DB).

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Villa Dálmine.

Streaming: TyC Sports Play.