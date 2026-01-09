Infinito Water Park reprograma su apertura en Córdoba: cuál es la nueva fecha

Tras un jueves pasado por agua, la administración de Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, comunicó oficialmente la reprogramación de su apertura al público en Córdoba. Asimismo, aseguró que la medida es el resultado de una evaluación técnica y operativa del predio tras las condiciones climáticas adversas de los últimos días.

Reprogramación de la apertura de Infinito Water Park: los motivos

La decisión responde directamente a las intensas lluvias registradas recientemente, las cuales afectaron el desarrollo de las tareas operativas finales necesarias para el funcionamiento del complejo. Asimismo, los pronósticos meteorológicos prevén nuevas precipitaciones para las próximas jornadas, lo que motivó a la empresa a priorizar la seguridad de los visitantes y la calidad de los servicios.

Desde Infinito Open, destacaron que el objetivo principal es que la primera experiencia de familias y grupos se desarrolle en un entorno confortable y con todas las atracciones operativas. Por este motivo, el personal técnico continúa trabajando para ultimar los detalles que garanticen una operación plena y segura.

Cuál es la nueva fecha de apertura del parque acuático

En principio, la apertura oficial sería el jueves 15 de enero. Sin embargo, si las condiciones climáticas no son óptimas, se postergaría la inauguración para el viernes 16 de enero. Para llevar tranquilidad a los usuarios que ya habían planificado su visita, el parque aclaró la situación de los pases adquiridos previamente:

Validez extendida: todas las entradas compradas para ser utilizadas entre el 10 y el 15 de enero mantendrán su vigencia.

Temporada 2026: los tickets podrán ser aplicados para cualquier otro día de la temporada 2026 sin necesidad de realizar trámites o gestiones adicionales.

Seguro de lluvia: se recordó que los pases cuentan con un seguro específico para contingencias climáticas.

La empresa instó a los interesados a seguir los canales oficiales del parque para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado del predio y el clima.