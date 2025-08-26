Inesperado: encontraron muerto al jefe de recursos humanos de Petroquímica de Río Tercero

La ciudad de Río Tercero se encuentra conmocionada tras la repentina noticia del fallecimiento de Elías Casu, quien se desempeñaba como jefe de recursos humanos de la Petroquímica Río Tercero. El hombre fue encontrado sin vida en su domicilio particular este martes, según lo difundido por un medio local.

Petroquímica Río Tercero: encontraron muerto al jefe de recursos humanos

De acuerdo a las primeras informaciones, la causa habría sido caratulada como muerte de etiología dudosa. Las autoridades fiscales aún no brindaron detalles oficiales sobre el hecho. El caso se da en un contexto de profunda crisis que afecta a la planta del grupo Piero, al que pertenece Petroquímica Río Tercero.

Semanas antes, la empresa había anunciado el despido de 124 trabajadores, una decisión que provocó una serie de protestas gremiales. La escalada del conflicto laboral llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo de Córdoba, que dictó una conciliación obligatoria. Esta medida buscaba establecer una mesa de diálogo entre la compañía y el Sindicato de Químicos.