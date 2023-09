Independiente presentó a Buffarini y armó un video bien cordobés para otro ex Talleres

Tras lo que para él fue una impensada salida de Talleres, el experimentado Julio Buffarini fue presentado este jueves como refuerzo de Independiente. El Rojo además le dio la bienvenida al Chinito Santiago Toloza, formado en barrio Jardín, con un video espectacular.

Buffa ya posó con la camiseta del Diablo, y se reencuentra con Carlos Tevez, nuevo entrenador de Independiente y ex compañero suyo en Boca. Se llevó a un jugador experimentado como el lateral-volante para la patriada del Rojo para mantenerse en Primera.

Julio Buffarini y su abrazo con el capitán de Talleres, Guido Herrera. Foto: Twitter @CATalleresdecb

El Apache también pidió expresamente al Chinito Toloza (20 años), surgido en Talleres y que explotó en Arsenal, con 26 partidos disputados y seis goles convertidos, varios de gran fractura, en un equipo que lucha por no descender.

Y en Avellaneda lo presentaron con un clip en el que sus goles se ven al ritmo de un tema de La Konga, con un toque bien cordobés por los comienzos en Talleres, y por haber nacido en la localidad de Morteros.

Porque no sabes lo mucho que yo quería

Que pasaras los años a la par mía pic.twitter.com/cdZykcwHb3 — C. A. Independiente (@Independiente) August 31, 2023

QUÉ PARTE LE TOCÓ A TALLERES EN EL PASE DE TOLAZA A INDEPENDIENTE

“Yo hablé con Carlos (Tévez). Me dijo que tenía ganas de que venga. Estoy contento de ir a un club grande como Independiente. Es un gran salto. A mi me gusta jugar por abajo, encarar para adelante. Me siento más cómo en el medio, pero si me necesita por afuera lo voy a hacer”, remarcó Santiago Toloza, flamante refuerzo de Independiente.

El enganche Santiago Toloza y su primer gol en Arsenal de Sarandí. (Fotobaires).

Su pase pertenecía a Talleres y como estaba a préstamo en Arsenal con opción de compra, el club de Sarandí hizo uso de la opción de compra por el 50 por ciento del pase. E Independiente adquirió el 70 por ciento de su ficha a cambio de 1.2 millones de dólares.

EL PASE QUE OFICIALIZÓ INDEPENDIENTE CON UN REFUERZO DE TALLERES

Independiente hizo público en sus redes sociales que Nicolás Vallejo viene a préstamo a Talleres por 18 meses. El cargo de la cesión es la deuda que el club de Avellaneda mantenía con la T por Jonathan Menéndez (USD 650.000 estimación de lo reclamado) y con opción de compra de dos millones de dólares netos por el 60% del pase.