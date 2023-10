Increíble: Córdoba tendrá su propia Torre Eiffel en el patio de una casa en Alicia

Ya existe dos réplicas de la Torre Eiffel en el continente. Una de 15 metros se encuentra en Buenos Aires y la otra, que posee unos 60 metros de altura, está en Bogotá, Colombia. La tercera réplica tendrá cede en la localidad de Alicia, al este de la provincia de Córdoba.

El proyecto lo lleva adelante Claudio Marchetti, un vecino de la localidad que trabaja día y noche para construirla. Se encuentra levantando la torre en el patio de su casa. La “Torre de Alicia” tendrá seis metros de base por 30 metros de altura, y será terminada dentro de tres meses.

Córdoba tendrá su propia Torre Eiffel

Marchetti contó en diálogo con El Doce que tiene experiencia trabajando al altura y con estructuras pero que “nada que ver con esto porque es un desafío muy difícil”. Por otro lado, marcó las diferencias entre su réplica en Alicia con las otras dos de América Latina: “Esta será una réplica de una sola persona, la estoy haciendo yo solo, las otras fueron armadas por empresas y grúas, ese es el desafío”.

Claudio está construyendo una réplica de la Torre Eiffel en el patio de su casa, en Alicia. Foto: Redacción Vía Córdoba

La torre será desmontable pieza por pieza, ya que tiene pensado trasladarla a un lugar público y turístico. “No creo que mi casa sea el lugar definitivo por la cantidad de gente que me visita. No es el lugar adecuado”, cerró Marchetti.