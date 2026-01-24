Grave estado: una adolescente de 13 años chocó una motocicleta en Córdoba

Una adolescente de 13 años chocó una motocicleta en la provincia de Córdoba y permanece internada en el Hospital de Niños por su grave estado. Por su parte, la Policía investiga otro grave caso que terminó con un menor de edad herido.

El siniestro ocurrió en el transcurso de la mañana de este sábado 24 de enero en las calles José Portis y Potrerillo de la localidad de Villa Rumipal. Por causas que se intentan establecer, impactó el rodado contra un poste.

Inmediatamente, fue trasladada con lesiones de distinta gravedad hacía el Hospital Regional Eva Perón. A raíz de su delicado cuadro, fue derivada al nosocomio de la Capital.