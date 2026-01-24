Vía Córdoba / Siniestro Vial

Grave estado: una adolescente de 13 años chocó una motocicleta en Córdoba

La menor de edad fue derivada al Hospital de Niños por su delicado cuadro.

Redacción Vía Córdoba

24 de enero de 2026,

El paciente se encuentra internado en el Hospital de Niños de Córdoba.

Una adolescente de 13 años chocó una motocicleta en la provincia de Córdoba y permanece internada en el Hospital de Niños por su grave estado. Por su parte, la Policía investiga otro grave caso que terminó con un menor de edad herido.

El siniestro ocurrió en el transcurso de la mañana de este sábado 24 de enero en las calles José Portis y Potrerillo de la localidad de Villa Rumipal. Por causas que se intentan establecer, impactó el rodado contra un poste.

La adolescente impactó contra un poste en Villa Rumipal.

Inmediatamente, fue trasladada con lesiones de distinta gravedad hacía el Hospital Regional Eva Perón. A raíz de su delicado cuadro, fue derivada al nosocomio de la Capital.

