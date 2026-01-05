Festival de Jesús María: cuáles serán los precios de la comida y bebida

En el marco de su 60º aniversario, el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María se prepara para 10 noches consecutivas de actividad cultural y gastronómica. Con el objetivo de ordenar la oferta económica dentro del predio, la organización difundió la lista oficial de precios, la cual será idéntica en todos los puestos habilitados. Asimismo, confirmaron quiénes serán los artistas que se presentarán en el escenario.

Día por día: la grilla de artistas del Festival de Jesús María

Jueves 8 de enero : Jairo Destino San Javier Los Nombradores del Alba Damián Córdoba Nati Pastoruti Decime Chango Bien Argentino

Viernes 9 : Los Palmeras Q’Lokura Los 4 de Córdoba Angelo Aranda Lautaro Rojas Dj Fer Palacio

Sábado 10 : Abel Pintos Los Nocheros Los Herrera Los Trajinantes Santy2 Mati Rojas

Domingo 11 : Lázaro Caballero Christian Herrera Piko Frank Lucas Sugo Campedrinos Magui Olave

Lunes 12 : Los Tekis La T y la M Ke Personajes Diableros Jujeños Kepiano Ceibo

Martes 13: Serguio Galleguillo La Banda de Carlitos y Euge Quevedo Juan Fuentes Carafea Jessica Benavidez

Miércoles 14 : Luciano Pereyra La Konga Nahuel Pennisi Maggie Cullen La Callejera

Jueves 15: Soledad El Indio Lucio Rojas Paquito Ocaño Los Carabajal Orellana Lucca Chequelo

Viernes 16 : Chaqueño Palavecino El Loco Amato Las Voces de Orán Cabales y Canto 4 Los Alonsitos Loy Carrizo

Sábado 17 : Jorge Rojas Ahyre Cazzu Ulises Bueno Guitarreros La Clave Trío

Domingo 18 : Los Manseros Santiagueños Raly Barrionuevo Dúo Coplanacu Desakata2 Flor Paz Simón Aguirre



Cuándo son los campeonatos de jineteada en el Festival de Jesús María

Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada : se hará del viernes 9 al sábado 17 de enero con 75 montas por noche.

Campeonato Jinetes del Festival : se realizará del viernes 9 al sábado 17 de enero con seis montas por noche.

Campeonato de Color y Coraje: será el domingo 18 de enero.

Los precios de la comida y bebida dentro del Festival

La oferta gastronómica para este aniversario histórico contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso. Estos son algunos de los precios: