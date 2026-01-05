Festival de Jesús María: cuáles serán los precios de la comida y bebida

En el marco de su 60º aniversario, el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María se prepara para 10 noches consecutivas de actividad cultural y gastronómica. Con el objetivo de ordenar la oferta económica dentro del predio, la organización difundió la lista oficial de precios, la cual será idéntica en todos los puestos habilitados. Asimismo, confirmaron quiénes serán los artistas que se presentarán en el escenario.
Día por día: la grilla de artistas del Festival de Jesús María
- Jueves 8 de enero:
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastoruti
- Decime Chango
- Bien Argentino
- Viernes 9:
- Los Palmeras
- Q’Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- Dj Fer Palacio
- Sábado 10:
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- Santy2
- Mati Rojas
- Domingo 11:
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
- Lunes 12:
- Los Tekis
- La T y la M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepiano
- Ceibo
- Martes 13:
- Serguio Galleguillo
- La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
- Miércoles 14:
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
- Jueves 15:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
- Viernes 16:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
- Sábado 17:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
- Domingo 18:
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakata2
- Flor Paz
- Simón Aguirre
Cuándo son los campeonatos de jineteada en el Festival de Jesús María
- Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada: se hará del viernes 9 al sábado 17 de enero con 75 montas por noche.
- Campeonato Jinetes del Festival: se realizará del viernes 9 al sábado 17 de enero con seis montas por noche.
- Campeonato de Color y Coraje: será el domingo 18 de enero.
Los precios de la comida y bebida dentro del Festival
La oferta gastronómica para este aniversario histórico contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso. Estos son algunos de los precios:
- La parrilla de cuatro cortes (sin guarnición): 23.000 pesos
- Pollo sin guarnición: 12.000 pesos
- Locro: 12.000 pesos
- Humita: 12.000 pesos
- Empanadas: 3.000 la unidad y 30.000 la docena
- Sándwich de vacío o bondiola: 14.000 pesos
- Lomito completo o sándwich de milanesa: 14.000 pesos
- Choripán: 10.000 pesos
- Pizza común: 18.000 pesos
- Pizza especial: 22.000 pesos
- Papas fritas o tortilla: 8.000 pesos
- Súper pancho o choclo: 6.000 pesos
- Agua mineral (500 cc), gaseosas, soda y aguas saborizadas: 4.000 pesos
- Jugos y batidos: entre 7.000 y 9.000 pesos
- Cerveza: entre 3.000 y 6.000 pesos
- Fernet o Gancia grande (con vaso): 14.000 y la recarga, 12.000 pesos
- Vinos: desde 10.000 pesos
- Sangría granizada: 12.000 pesos
- Helado de una bocha: 4.000 pesos
- Kilo de helado 21.500 pesos
- Ensalada de frutas: 6.000 pesos
- Vaso oficial del Festival: 2.000 pesos
- Bolsa de hielo de 1.5kg: 4.000 pesos
- Harina para chaya: 2.000 pesos