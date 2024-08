Fabiana Dalprá explotó contra Arriba Córdoba: “No tengo nada que perder”

Arriba Córdoba cumple 20 años este viernes 9 de agosto y lo celebró a lo grande con una emisión especial desde el edificio Capitalinas. En medio de los mensajes de alegría, la periodista Fabiana Dalprá explotó contra el programa.

La comunicadora formó parte de los inicios del noticiero matutino que empezó a informar a los cordobeses en 2004. En ese marco, compartió una reflexión en sus redes sociales, donde apuntó contra la emisora.

Fabiana Dal Prá se anima a patinar de nuevo, como lo hizo en su infancia en Baldissera. (foto: Martín Baez)

FABIANA DALPRÁ EXPLOTÓ CONTRA ARRIBA CÓRDOBA

“20 años y ni una mención de nuestro paso por ahÍ! Y como hoy ya no tengo absolutamente nada que perder, y puedo decir lo que se me canta”, redactó en primera instancia Dalprá, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El programa Arriba Córdoba, noticiero matutino de Canal 12, cumple 20 años. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

En este sentido, agregó: “Sin miedo a las consecuencias, me pongo a reflexionar ‘cuánto deja uno en los lugares en donde trabaja y se compromete’ por miedo a quedar afuera”.

Cabe recordar que, la comunicadora apuntó en reiteradas oportunidades contra el conductor y figura del noticiero que se emite de 7 a 9 de lunes a viernes, Jorge Cuadrado.

Finalmente, concluyó su descargo con una reflexión que se replicó en diferentes escenarios: “¿Habrá valido la pena tanta angustia que no pude decir por tanto tiempo porque hasta me hicieron firmar por mi silencio?”.

EL DESCARGO DE FABIANA DALPRÁ CONTRA ARRIBA CÓRDOBA

“¡20 años y ni una mención de nuestro paso por ahÍ! Y como hoy ya no tengo absolutamente nada que perder, y puedo decir lo que se me canta, sin miedo a las consecuencias, me pongo a reflexionar ‘cuánto deja uno en los lugares en donde trabaja y se compromete’ por miedo a quedar afuera.

Pero al fin al cabo, con el paso de los años, te das cuenta, que nunca estuviste adentro. ¡Y claro, que caigo en la tentación de preguntarme si valió la pena! Uno en estos momentos de reflexión pasa la película. Un programa en el que tuve que sobrevivir a los codazos por las agresiones de los inseguros y las traiciones de las pares.

¿Habrán valido la pena tantas noches en vela, dándole el pecho a mi bebé para que él no se quedara con la sensación de vacío cuando mamá se iba a las 5?, ¿habrá valido la pena aguantarse zamarreos de brazos para no hablar?, ¿habrá valido la pena maquillarse hasta el cansancio los herpes de la boca que me salÍan por callar tanto?, ¿habrá valido la pena que le falten el respeto a mis hijos y no poder defenderlos por miedo a perder el trabajo?, ¿habrá valido la pena?, ¿habrá valido la pena?, ¿Habrá valido tanta angustia que no pude decir por tanto tiempo porque hasta me hicieron firmar por mi silencio?”.