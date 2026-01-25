Estudiantes de Río Cuarto debuta en la Liga Profesional visitando a Tigre: hora, TV y formaciones

Este domingo, a las 21 en Victoria, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Tigre en el primer partido en su historia en la Liga Profesional por la primera fecha del Apertura. El árbitro será Felipe Viola y será televisado por TNT Sports.
El equipo dirigido por Iván Delfino ascendió en diciembre de 2025 y se preparó con todo para el debut en la máxima categoría del fútbol argentino. Su gran objetivo es consolidarse para después dar un salto más.
CÓMO LLEGA ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO AL PARTIDO ANTE TIGRE
Los Celestes tuvieron un agitado mercado de pases con algunas bajas y con 12 incorporaciones. El plantel que consiguió el ascenso pudo conservarse en gran parte con las continuidades de Gonzalo Maffini, Alejandro Cabrera, Javier Ferreira, Martín Garnerone, Martín Ojeda, entre otros.
Llegaron para reforzar el plantel Mateo Bajamich, Francisco Romero, Tobías Leiva, Matías Valenti, Renzo Bacchia, Agustín Lastra, Ezequiel Forclaz, Jeremías Ramponi, Gabriel Alanís, Siro Rosané, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Tomás Olmos y Tobías Ostchega.
Jugaron varios amistosos, entre ellos ante equipos como Belgrano e Instituto con suerte dispar. Pero hay confianza en que se llegará bien al partido ante Tigre.
CÓMO LLEGA TIGRE AL PARTIDO ANTE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO
Con la última novedad de la incorporación de Gonzalo Pity Martínez, el equipo del norte bonaerense tiene la expectativa de mejorar la campaña del año anterior. Jugó amistosos ante Talleres y Gimnasia de Mendoza.
Los dirigidos por Diego Dabove mantuvieron gran parte del plantel del 2025 y le incorporaron jugadores como el ya nombrado Martínez, Tiago Serrano, el exvolante de Talleres Joaquín Mosqueira, más las compras de lo pases de los delanteros Ignacio Russo y David Romero, otro con paso por la T.
PROBABLES FORMACIONES DE TIGRE Y ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Alvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elias; Medina, Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Estudiantes de Río Cuarto: Bacchia; Ruíz Díaz, Maffini, Ojeda, Ostchega; Garnerone o Tobías Leiva, Cabrera, Siro Rosané o Francisco Romero, Gabriel Alanís; Tomás González; Bajamich. DT: Iván Delfino.
Hora: 21
Estadio: José Dellagiovanna
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto Arbitro: Martín Despósito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib