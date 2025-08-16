Esto tenés que saber antes de ir a ver Los Pumas vs All Blacks en Córdoba

Los Pumas y los All Blacks se enfrentan desde las 18.10 de este sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Ante el evento de gran magnitud que espera la presencia de 60.000 personas, las autoridades de la provincia elaboraron un amplio despliegue.

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) presentó los últimos detalles del operativo de seguridad para el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Rugby Championship.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Pumas vs All Blacks en Córdoba: a qué hora abren las puertas del Kempes

El estadio abrirá sus puertas a las 15, con el objetivo de evitar aglomeraciones. El público podrá ingresar únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:

Portones 1 y 2: Platea Ardiles.

Portón 1 bis: Popular Artime.

Portón 3: Popular Willington.

Portón 4: Platea Gasparini.

En cuanto a los estacionamientos, los espacios habilitados son las playas Norte y Sur, el Parques del Kempes y el Bustos, la Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y el Centro de Convenciones. Los parques aledaños cerrarán al público a partir de las 13.

Entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Pumas vs All Blacks: desde dónde salen los colectivos para ir al Kempes

Pero para quienes no cuentan con medio de movilidad propio, la Municipalidad de Córdoba dispuso que ocho colectivos salgan desde la Plaza de la Intendencia y Héroes de Malvinas. Las unidades circularán a partir de las 15 y el servicio estará a cargo de unidades de TAMSAU y FAM y se podrá abonar con Red Bus, SUBE, tarjetas de Débito y/o Crédito y QR.

La Plaza de la Intendencia, el punto de partida de los colectivos. Wikipedia.

En las inmediaciones del estadio Kempes trabajarán 50 agentes del Ente de Fiscalización y Control y la Policía. En su caso, verificarán el cumplimiento de las normas y autorizaciones con respecto al espectáculo en general y la venta ambulante.

Pumas vs All Blacks: dónde está el Fan Fest

En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde las 15 y cerrará sus puertas dos horas más tarde al final del cotejo, según confirmaron.

Cabe destacar que está prohibido el ingreso con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad del evento.

En paralelo, el servicio de asistencia médica contará con siete ambulancias y dos carpas sanitarias ubicadas en los sectores Norte y Sur. 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal también estarán presentes.

La primera vez que Los Pumas y All Blacks se enfrentan en Córdoba

A pesar de ser la cuarta visita de los All Blacks a la provincia, la de este sábado 16 de agosto será la primera disputa con Los Pumas en Córdoba. Los neozelandeses ya jugaron en estas tierras en 1976, 1985 y 1991.

Partidazo para este sábado 16 de agosto. (AP)

En esta oportunidad, las escuadras se enfrentarán en dos encuentros correspondientes al Visa Macro Rugby Championship 2025: el primero, este sábado en Córdoba, y el segundo, el 23 de agosto en Buenos Aires, en el estadio de Vélez Sarsfield.

Cabe recordar que, el último encuentro entre los albicelestes y los de negro fue el 17 de agosto de 2024 en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda. En aquella oportunidad, los locales se impusieron por 42 a 10.

El Rugby Championship es el torneo anual que reúne a los cuatro equipos más importantes del hemisferio sur: Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.