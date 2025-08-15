Escándalo en los Tribunales de Córdoba: detuvieron a un policía por una grave acusación

La autoridades detuvieron a un policía por una grave acusación, según una investigación en su contra. La Justicia de la provincia vuelve a vivir horas escandalosas producto del operativo desarrollado en los Tribunales de Córdoba.

Escándalo en los Tribunales de Córdoba: detuvieron a un policía

El fiscal Matías Bornancini ordenó este jueves 14 de agosto aprehender a un efectivo que cumplía funciones en la fiscalía de Delitos Complejos. La división es liderada por el reconocido Enrique Gavier, quien tenía al uniformado acusado de “soplón”, según fuentes que hablaron con La Voz.

El letrado que se desempeña en lo Penal Económico aseguró que el investigado habría filtrado información fundamental para personas sometidas a investigaciones penales.

La detención ocurrió dentro del edificio de Tribunales II, donde funciona la oficina de Gavier. Allí, secuestraron el teléfono celular del acusado y se allanó su área de trabajo.El sujeto es un efectivo muy capacitado, experimentado y con entrenamiento en investigaciones complejas.