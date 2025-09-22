Encontraron al joven uruguayo que estaba desaparecido en Córdoba: qué le pasó

El 9 de septiembre, un joven de 27 años perdió el contacto con su familia de Uruguay. Se trata de Bryan Mathías Espínola Olivieri, quien había llegado a Córdoba en búsqueda de empleo. Sus hermanos y su padre habían viajado para acompañar la búsqueda. Sin embargo, la Policía informó este lunes que el hombre fue encontrado.

Encontraron al joven uruguayo que estaba desaparecido en Córdoba

Luego de una intensa búsqueda, fue localizado con vida en una zona rural de Capilla de la Merced. Esta área se sitúa a unos 30 kilómetros de Río Primero y 100 kilómetros de la Capital. El hombre mostraba signos de debilidad física y además estaba desorientado. Por ello, recibió atención sanitaria de manera inmediata.

Mathías había arribado a la provincia el día 6 de septiembre en búsqueda de una oportunidad laboral. Tres días más tarde, avisó que regresaba a Montevideo, pero no volvió a dar noticias. Una pista fundamental para la localización provino de una cámara de seguridad que registró su paso caminando solo en la localidad de Río Primero. Esta información fue clave en el rastreo.

Encontraron a Bryan Mathías Espínola Olivieri en Córdoba.

Debido a la gravedad del caso, el operativo se intensificó durante el fin de semana. El domingo se llevó a cabo un despliegue de gran magnitud con más de 100 efectivos policiales involucrados. En la operación participaron equipos de Duar, División Canes, Caballería, Seom, y Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, entre otras unidades tácticas.

Tras ser encontrado, fue llevado a la Jefatura de Policía. Allí lo esperaban el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe de Policía, Comisario General Antonio Urquiza, junto a otras autoridades. Después de someterse a chequeos médicos y recibir contención psicológica, pudo reunirse con sus seres queridos. Su padre, Roberto, y sus hermanos Robert y Juan, habían viajado en medio de la preocupación.