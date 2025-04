En Racing terminó el ciclo de Diego Cochas: los candidatos en Nueva Italia

Racing perdió envión en el torneo, porque no puede como local. Venía de una goleada frente a Quilmes y debía recuperarse contra San Miguel en Nueva Italia, pero se lo empataron 1 a 1 y con uno menos. Tres empates seguidos en el Sancho, donde no gana desde la quinta fecha ante Arsenal. Y cuatro partidos sin victorias, lo que bajó al equipo de la punta al sexto lugar en la Zona A de la Primera Nacional.

La radiografía del presente de Racing, con sabor a poco por el triunfo que se escapó ante San Miguel, que jugaba con uno menos. Diego Cochas puso la cara, sabiendo que se acortaron los plazos y que su continuidad en el cargo está bajo la lupa.

Racing recibió a San Miguel por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz)

De hecho este lunes Manuel Pérez y sus pares de la dirigencia Albiceleste lo ratificaron como entrenador y dirigirá este sábado a las 15.30 contra Almagro como visitante por la fecha 11, a la espera de un resultado positivo que lo respalde.

La última victoria de Racing fue el 1 a 0 en esa condición contra Colegiales, y antes había goleado a Arsenal en el Sancho. Después vinieron dos empates seguidos como local, con sendos 1 a 1 frente a Atlanta y Los Andes, el doloroso 0-3 frente a Quilmes, y esta igualdad con San Miguel.

QUÉ DIJO EL TÉCNICO DE RACING

“Tenemos bronca por cómo nos empatan. Creo que Racing de principio a fin fue protagonista. Fuimos a buscarlo, generamos pero nos está faltando lo último. Es algo que venimos padeciendo, lo de la puntada final para cerrar los partidos”, se sinceró Diego Cochas.

Sobre su continuidad como DT, asumió: “Yo estoy agradecido a Racing, me formé acá. La oportunidad que los directivos me dieron lo agradezco. Estoy trabajando como siempre, tratando de que el equipo esté arriba. Seguimos dentro de los ocho, pero no puedo negar que hemos perdido puntos de local que duelen mucho”.