Con clima de clásico a lo grande, Talleres y Belgrano se cruzaron en la Boutique de barrio Jardín con localidades agotadas, por el interzonal de la octava fecha del Torneo Proyección 2025. Y se impone por goleada el Pirata 3 a 0, con anotaciones de Gonzalo Zelarayán a los 34 del primer tiempo, de Agustín Melano a los 2 del segundo, y de Gerónimo Heredia a los 35.

Los dos llegan en ganadores y Talleres se quedó con los tres puntos en todos los partidos que disputó como local, hasta el clásico. Mientras que Belgrano compartía la cima de la Zona A con Newell’s, arriba por diferencia de goles.

La formación de Belgrano en cancha de Talleres. (Prensa Belgrano).

En una primera etapa pareja, pegó primero el Celeste, por uno de los “picantes” de su ofensiva. Le quedó al “Chinito” Zelarayán en el área y con un remate cruzado venció a Yennerich para el 1 a 0.

¡¡GOL DEL CHINITO ZELARAYÁN PARA ABRIR EL CLÁSICO EN CÓRDOBA!! Gonzalo, sobrino del Chino, marcó el 1-0 de Belgrano ante Talleres por el #TorneoProyección.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yeJuuxwTH0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Belgrano pegó primero y pegó dos veces, porque al reanudarse las acciones tras el descanso, Melano, hermano del delantero que se destacara con la casaca Celeste, aumentó las cifras con el 2-0 tras un pase profundo a los dos minutos.

¡¡EL PIRATA MADRUGÓ A LA T EN EL COMIENZO DEL ST!! Gol de Agustín Melano para el 2-0 de Belgrano ante Talleres en el Clásico del #TorneoProyección.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uf3877qrzV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Una gran cantidad de público pobló las tribunas de la Boutique, habilitada sólo para socios Albiazules, para el aliento a los dirigidos por Mariano Levisman. De hecho, el inicio del encuentro se demoró porque hubo que retirar una alfombra de serpentinas del campo de juego.

ASÍ FORMAN TALLERES Y BELGRANO

Talleres: Franco Yennerich; Timoteo Chamorro, Matías Gómez, Joaquín Soria y Facundo Lucero; Lautaro Ortiz, Santiago Puzzo, Valentín Culasso e Ignacio Alastra; Valentín Dávila y Lucas Alfonso. DT Mariano Levisman.

Belgrano: Matías Daniele; Agustín Falcón, Tiago Gaona, Álvaro Ocampo y Agustín Méndez; Gerónimo Heredia, Santino Gatti y Ramiro Hernández; Jeremías Lucco, Gonzalo Zelarayán y Agustín Melano. DT: Norberto Fernández.