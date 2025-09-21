Vía Córdoba / Primera Nacional

En juego: Racing, por el triunfo ante San Martín (T) para que no se apague la ilusión del Reducido

En Nueva Italia juega sus últimas cartas para acercarse a la zona de clasificación en la Primera Nacional.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

21 de septiembre de 2025,

Pablo Chavarría, la esperanza de gol de Racing contra los tucumanos en Nueva Italia.

A Racing le vuelve a quedar lejos el lote de los que ingresan al Reducido, el objetivo en Nueva Italia. Y debe apurar el paso ante San Martín de Tucumán en Nueva Italia. Empatan 0 a 0, por la Zona A de la Primera Nacional.

Con Francisco Monticelli para generar juego y Sergio González acompañando al goleador Pablo Chavarría, la “Tota” Hernán Medina pone lo mejor disponible en cancha por el triunfo que sostenga sus esperanzas, a dos fechas del final de esta primera fase del torneo.

Además reaparece en la defensa Elías Calderón, expulsado contra San Miguel y que purgó la sanción, y el cuestionamiento del presidente Manuel Pérez. Reemplaza en la zaga a Wilfredo Olivera.

Racing forma con Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Monticelli; González y Chavarría.

Nota en desarrollo

