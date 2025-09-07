En juego: Racing, con un jugador menos, derrota a Patronato en un partido clave

Se acortan los tiempos y Racing debe decidir si mira la tabla hacia arriba, en los puestos del Reducido, o la zona roja del descenso en la Primera Nacional. Con esa premisa enfrenta en Nueva Italia a Patronato, y le gana 1 a 0 pese a tener un hombre menos por la expulsión de Martín Albarracín. Gol de Matías Machado, a los 18 del segundo tiempo.

El primer tiempo terminó adverso para la Academia, por la irresponsable expulsión de Albarracín, sobre el final de la primera etapa. Era el encargado de tomar al goledor rival, Alan Bonancea. Y para peor, salió lesionado una vez más Fabricio Ghiggia, y entró al lateral un Raúl Chamarro que no está al 100 por ciento.

La Academia no gana desde el 2-0 contra Quilmes en el Sancho, y su irregularidad lo puso a mitad de camino: a cinco puntos del último que clasifica, Maipú de Mendoza (este lunes visita a Alvarado), y de los puestos de descenso.

La lista de convocados Patronato para la fecha 30 de la Primera Nacional



¡Vamos Racing!

FORMACIONES DE RACING Y PATRONATO

Racing: Mauricio Maslovsky; Fabricio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales y Leandro Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leonel Monti; Sergio González y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Juan Pablo Barinaga, Santiago Gallucci, Valentín Pereyra y Federico Castro; Alan Bonancea y Julián Marcioni DT: Gabriel Gómez.