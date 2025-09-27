En juego: Racing le gana a Tristán Suárez, para seguir con la ilusión de entrar al Reducido

A Racing de Nueva Italia no le queda otra que ganar. Y con esa consigna visita a Tristán Suárez en la penúltima fecha de la primera fase de la Primera Nacional. Un triunfo mantendrá con vida la ilusión de clasificar al Reducido. Con otro resultado quedará fuera de competencia hasta el 2026. Y se puso en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo, por intermedio de Matías Machado.

La Academia aparece en la tabla de la Zona A a cuatro puntos de Maipú de Mendoza, el último del los que clasifican y que este domingo será local de Colegiales. Si Racing gana se arrimará provisoriamente, con chances latentes para la última fecha, en la que será local de Gimnasia y Tiro de Salta.

Racing le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán y está con chances de meterse al Reducido por el segundo ascenso en las últimas dos fechas. (Javier Ferreyra / La Voz)

Porque además se pondrá a dos puntos de Tristán Suárez, rival que bajó su producción en las últimas fechas pero que no pierde desde hace más de un año como local.

LA FORMACIÓN DE RACING

Mauricio Maslovsky; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Gianfranco Ferrero y Leandro Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Sergio González y Lautaro Villegas. DT: Hernán Medina.