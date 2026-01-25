Estudiantes de Río Cuarto visita a Tigre en el primer partido en su historia en la Liga Profesional por la primera fecha del Apertura. El árbitro es Felipe Viola y el local gana 1 a 0 con gol de Barrionuevo en el inicio del complemento.

El equipo dirigido por Iván Delfino ascendió en diciembre de 2025 y se preparó con todo para el debut en la máxima categoría del fútbol argentino. Su gran objetivo es consolidarse para después dar un salto más.

EL PARTIDO ENTRE TIGRE Y ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

En los primeros instantes y, como indica la lógica, el equipo local fue quien presionó de entrada buscando una venaja rápida. Pero fue Estudiantes el que generó la primera jugada de peligro con Zenobio tapándole un mano a mano a Talpone.

Luego, a los 24, otra vez apareció Zenobio quien le sacó el primero a Gabriel Alanis en un tiro desde afuera del área. Así, el León del Imperio llegaba por segunda vez con peligro al arco rival.

VOLÓ ZENOBIO Y SALVÓ A TIGRE



Alanís remató al arco y casi consigue el primer gol de Estudiantes RC en el Torneo Apertura.#LPFxTNTSports



Alanís remató al arco y casi consigue el primer gol de Estudiantes RC en el Torneo Apertura.

A los 30, llegó la primera llegada de Tigre mediante el exdelantero de Instituto, Ignacio Russo que no llegó a conectar un centro que se fue apenas desviado del arco del uruguayo Bacchia, cuidapalos del Celeste.

Luego de esa jugada, el equipo del sur cordobés reguló los tiempos y no pasó sofocones. Así coronó un primer tiempo inteligente en su primer partido en la máxima categoría después de 40 años.

En el segundo tiempo, el local salió con todo y empezó a superar a Estudiantes en todos los sectores de la cancha y tuvo su premio a los ocho. Un fuerte tiro libre a rastrón de Cabrera en el que Bacchia, el arquero visitante, dio rebote y Barrionuevo de derecha, la empujó al gol.

BARRIONUEVO MARCÓ EL PRIMERO DE TIGRE 🔵🔴



El Matador le gana 1-0 a Estudiantes RC en el primer partido del Torneo Apertura.



El Matador le gana 1-0 a Estudiantes RC en el primer partido del Torneo Apertura.

CÓMO LLEGA ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO AL PARTIDO ANTE TIGRE

Los Celestes tuvieron un agitado mercado de pases con algunas bajas y con 12 incorporaciones. El plantel que consiguió el ascenso pudo conservarse en gran parte con las continuidades de Gonzalo Maffini, Alejandro Cabrera, Javier Ferreira, Martín Garnerone, Martín Ojeda, entre otros.

Instituto le ganó el primer amistoso a Estudiantes de Río Cuarto (Prensa IACC)

Llegaron para reforzar el plantel Mateo Bajamich, Francisco Romero, Tobías Leiva, Matías Valenti, Renzo Bacchia, Agustín Lastra, Ezequiel Forclaz, Jeremías Ramponi, Gabriel Alanís, Siro Rosané, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Tomás Olmos y Tobías Ostchega.

Estudiantes de Río Cuarto se arma con todo para lo que viene. (Prensa Estudiantes RC).

Jugaron varios amistosos, entre ellos ante equipos como Belgrano e Instituto con suerte dispar. Pero hay confianza en que se llegará bien al partido ante Tigre.

CÓMO LLEGA TIGRE AL PARTIDO ANTE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Con la última novedad de la incorporación de Gonzalo Pity Martínez, el equipo del norte bonaerense tiene la expectativa de mejorar la campaña del año anterior. Jugó amistosos ante Talleres y Gimnasia de Mendoza.

Simón Rivero se pierde la temporada en Tigre (Prensa)

Los dirigidos por Diego Dabove mantuvieron gran parte del plantel del 2025 y le incorporaron jugadores como el ya nombrado Martínez, Tiago Serrano, el exvolante de Talleres Joaquín Mosqueira, más las compras de lo pases de los delanteros Ignacio Russo y David Romero, otro con paso por la T.

FORMACIONES DE TIGRE Y ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Alvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elias y Carreras; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Estudiantes de Río Cuarto:Tomás González Bacchia; Ruíz Díaz, Maffini, Ojeda y Ostchega; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Hora: 21

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto Arbitro: Martín Despósito

VAR: Yamil Possi

​​​​​​​AVAR: Sebastián Habib