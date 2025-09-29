En juego: tardó, pero Belgrano lo empató 1 a 1 frente a Barracas

Belgrano visita a este lunes a Barracas Central, con el objetivo de recuperar su lugar entre los ocho primeros de la Zona A en el Torneo Clausura. Y llegar de la mejor manera al clásico con Talleres el próximo domingo 5 de octubre en el Kempes.

El “Pirata” se había reinsertado en la zona de clasificación tras golear a Newell’s en Alberdi, pero las victorias de Tigre, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors lo desplazaron. En caso de ganar volverá al lugar de privilegio, ante un rival que si obtiene los tres puntos será el nuevo líder de la zona.

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

EL PANORAMA DE BELGRANO Y BARRACAS

Entonado por la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, en la que enfrentará a Argentinos Juniors casi con seguridad el 23 de octubre, Belgrano se enfoca en la riesgosa visita a Barracas, aunque mirando de reojo el duelo con Talleres. Se recuperó de una contractura Leonardo Morales, quien había sido reemplazado en el entretiempo frente a Newell’s, y continuará como titular en la defensa. En un Belgrano que va sin cambios.

Barracas Central perdió como local en la fecha pasada frente a Sarmiento, lo que le impidió recuperar la cima en las posiciones. Y está a la expectativa de acceder por primera vez en su historia a copas internacionales. Con Rubén Insúa como entrenador, el equipo se volvió más rendidor y es animador del torneo.

EN JUEGO: BELGRANO VISITA A BARRACAS

La visita al estadio de Barracas Central es para Belgrano una prueba especial en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Clausura. El encuentro es controlado por Andrés Gariano, quien tiene a Adrián Franklin en el VAR. Televisa TNT Sports.

A los 15 minutos del primer tiempo, Jhonatan Candia realizó el primer gol al Pirata.

GOLAZO DEL GUAPO 🔴⚪



Jhonatan Candia sacó un derechazo cruzado inatajable para el 1-0 de Barracas ante Belgrano



Jhonatan Candia sacó un derechazo cruzado inatajable para el 1-0 de Barracas ante Belgrano

A los 43 minutos, Belgrano llegó al empate por intermedio de Nicolás Uvita Fernández, pero el tanto fue anulado por el árbitro. El juez, tras chequear con el VAR anuló el gol “por falta del jugador 29 (Jara), según explicó.

A los tres minutos del segundo tiempo, Jara alcanzó el empate de Belgrano ante Barracas. En este sentido, el Var corrigió el fallo anterior.