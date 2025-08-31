De la ilusión de la punta al golpe inesperado de una goleada en contra en Alberdi... Belgrano apunta a dar vuelta la página rápido en el Torneo Clausura y visita a Defensa y Justicia, por la séptima fecha.

Caía 1 a 0 con gol de Rafael Delgado, exdefensor Pirata. Lo igualó Franco Jara, de penal. En el segundo tiempo, Miritello desniveló para el Halcón.

Con la derrota frente a Central Córdoba el “Pirata” quedó fuera del lote de los que clasifican a octavos por la Zona A, liderada de nuevo por Barracas Central, que venció a Newell’s. Mientras que a Estudiantes lo bajaron en Santiago, 2-0.

EL PARTIDO ENTRE DEFENSA Y JUSTICIA Y BELGRANO

El juego arrancó con mucho ímpetu. De un lado y del otro se propusieron un inicio de ida y vuelta aunque si generar chances netas de gol.

Pero, a los siete, llegó el primer gol desde un córner desde la derecha que terminó en gol del exjugador de Belgrano Rafael Delgado que pidió disculpas por lo que fue el 1 a 0.

El gol del Halcón golpeó bastante al Pirata que no pudo reaccionar. Es más, el local pudo meter el segundo a los 15 pero Thiago Cardozo salvó.

Belgrano jugó frente a Defensa y Justicia por la fecha siete del Clasura

Recién llegó a los 17 con un cabezazo de Spörle que pasó cerca del travesaño luego de una buena jugada colectiva del equipo dirigido por Ricardo Zielinski.

Y, a los 23, llegó una polémica con un disparo de González Metilli pegó en la mano de un defensor local. Y, a instancias del VAR, el árbitro Felipe Viola cobró penal.

Seis minutos después el encargado del tiro desde los doce pasos fue Franco Jara que pateó al medio dejando sin chances a Bologna y marcando el 1 a 1 para el Celeste.

Con el empate, el equipo cordobés se asentó mejor en el mojado campo de juego del estadio de Defensa y Justicia. Y pareció terminar mejor el primer tiempo que su rival.

En el complemento, el local salió con todo e intentó presionar a Belgrano. De contra, los de barrio Alberdi tuvieron algunas chances para desnivelar. Entre los 11 y 13, el arquero Bologna salvó dos veces a su equipo una vez con Jara y luego, con Zelarayán.

Belgrano visitó a Defensa y Justicia por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Belgrano)

A los 20, otra vez el arquero del local le tapó otra chance al Pirata con una contra bien jugada que finalizó Mavilla, que había ingresado hacía pocos minutos por el Uvita Fernández..

CÓMO LLEGA BELGRANO

Además de perder el partido con los santiagueños, Belgrano se quedó sin uno de sus principales defensores por la expulsión de Lisandro López, por lo que Federico Ricca va a la zaga, junto a Leonardo Morales, mientras que Adrián Spörle va de lateral izquierdo. Por el derecho, entra Elías López.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Sale de la formación Nicolás Meriano, quien será cedido a préstamo a Banfield como parte de la operación por Alexis Maldonado, zaguero central y séptimo refuerzo Celeste, a cambio de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase.

Alexis Maldonado, el séptimo refuerzo del Pirata (prensa Banfield).

Del medio para adelante en tanto, Gabriel Compagnucci sigue entre los once (estaba en duda por el inminente nacimiento de su hijo), y lo propio ocurrirá con Lucas Zelarayán, recuperado de una carga muscular y a punto de viajar para jugar en la selección de Armenia en la ventana Fifa.

En la semana se habló que si jugaba el “Chino”, iba de media punta, con Francisco González Metilli en la formación y Nicolás “Uvita” Fernández afuera. Pero al parecer los tres serán titulares y el que sale es el uruguayo Rodrigo Saravia. No viajó por un esguince en el tobillo Facundo Quignón.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

ASÍ ESPERA DEFENSA A BELGRANO

Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, le ganaba al líder Barracas Central en la fecha pasada y se lo empataron en tiempo de descuento.

Barracas en su partido ante Defensa. (Prensa Defensa).

Su tridente ofensivo, con Aaron Molinas, Abiel Osario y Juan Miritello, impone respeto. Y sólo perdió un partido en lo que va del torneo.

PROBABLES FORMACIONES DE DEFENSA Y JUSTICIA Y BLEGRANO

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez y Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.