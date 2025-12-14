En juego: Belgrano, para hacer historia en el fútbol femenino, gana ante Racing por la final

El femenino de Belgrano quiere meterse en la historia del club, por la final que disputa con Racing de Avelleneda y por su primer título en el torneo de Primera de AFA. Se enfrentan en el Gigante de Alberdi ante una impactante cantidad de espectadores y es triunfo Celeste por 2 a 0 por el tempranero gol de Mayra Acevedo y por Alaides Paz. Televisado por TNT Sports.

En la final de ida las “Piratas” cayeron 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, con lo que Belgrano se puso 2 a 1 en global, para definir el título y sacarse la espina de la final perdida en 2023 contra Boca. En caso de igualdad de goles, habrá definición por penales.

“Madrugaron” las Celestes y a los 3 minutos se pusieron en ventaja, por un desbordo y centro de Lourdes Rodríguez desde la izquierda que fue desviado por Acevedo por dejar sin reacción a la arquera.

BELGRANO EMPATÓ LA SERIE



Mayra Acevedo marcó el primer gol del Pirata ante Racing y ahora la final del Torneo Clausura Femenino está 1-1 en el global.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/mTtTHbEERX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

A los 30 Belgrano sacó una ventaja tranquilizadora por su otra delantera, la uruguaya Paz y otra vez por un desborde desde la izquierda. Un 2 a 0 que ponía a las Celestes acariciando el título ante un duro rival como Racing.

BELGRANO DIO VUELTA LA FINAL



Alaides Paz marcó el segundo gol ante Racing y ahora el resultado global está 2-1 a favor del Pirata.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/SSO48c1Hbg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

UNA MULTITUD ACOMPAÑÓ AL FEMENINO DE BELGRANO

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Unas 22 mil personas se dieron cita para alentar al equipo dirigido por Mariana “Pomu” Sánchez, lo que da cuenta de la expectativa que despertó el fútbol femenino.