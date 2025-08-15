En juego: Belgrano iguala de visitante ante Aldosivi luego de un flojo primer tiempo

Detrás quedó una linda semana para Belgrano después del triunfo ante Banfield. Es que este viernes visita a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional. Televisa TNT Sports. El árbitro es Andrés Gariano.

El Pirata quiere mantener su ilusión de clasificación entre los mejores ocho equipos del Grupo A y su rival pelea por no descender a la Primera Nacional. Luego de un flojo primer tiempo, igualan sin goles.

El partido entre Aldosivi y Belgrano

En el inicio, el local salió a buscar el arco del Pirata. Al minuto, Justo Giani se perdió el primero luego de una buena jugada por derecha. La pelota pasó apenas por arriba del travesaño de Thiago Cardozo.

A Belgrano le costó hacer pie en cancha. Jugaba incómodo antes la presión del rival y se vio superado en el primer cuarto de hora del partido.

Belgrano y su formación ante Aldosivi. (Prensa Belgrano).

Luego, los dirigidos por Ricardo Zielinski empezaron a ordenarse desde la mitad de la cancha hacia la defensa pero no podía imponerse en algunos avances por la buena tarea de volantes y defensores rivales.

Sobre el final del primer tiempo, el equipo marplatense volvió a la carga y casi consigue abrir el marcador con una buena jugada de Gino que definió desviado ante la salida de Cardozo.

Belgrano en su visita a Aldosivi en Mar del Plata. (Prensa Belgrano).

En el complemento, Belgrano intentó cambiar la pobre imagen y trató de empezar a jugar más con Uvita Fernández y Zelarayán. Aldosivi buscaba volver a tener dominio lejos de su propio arco.

Cómo llega Belgrano al choque ante Aldosivi

El equipo dirigido por Ricardo Zielinksi está con el ánimo bien alto después del triunfo ante Banfield. Y ve que, ante un rival como el equipo marplatense, puede volver a sumar, inclusive de a tres para seguir alimentando la ilusión de pelear arriba.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

En materia futbolística, el equipo perdió a Mariano Troilo quien es casi un hecho que jugará en la Liga Italiana para el Parma en este 2025.

Belgrano avanzó a octavos de la Copa Argentina. Troilo y Zelarayán celebran con sus compañeros y los hinchas en Villa Mercedes. (Prensa Belgrano)

Su reemplazante deberá decidirlo el Ruso. La idea de impulsar a Nicolás Meriano como reemplazante era una fija. Luego apareció la posibilidad de que Adrián Spörle debute como titular y que Gabriel Ricca se corra del lateral izquierdo a la zaga central.

Belgrano, con Mariano

El resto del equipo no tendría variantes después del sufrido triunfo del sábado pasado ante el Taladro. El equipo celeste sumó siete unidades en lo que va de este torneo.

Cómo está Aldosivi para recibir a Belgrano

El equipo de Mar del Plata, dirigido por Mariano Charlier, quiere zafar de seguir peleando el descenso. Perdió tres de los cuatro partidos que jugó. Sólo empató sin goles ante Newell’s por la tercera fecha.

Barracas Central vs Aldosivi. Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional.

Con dos unidades, ocupa el último lugar en la tabla del Grupo B que es liderado por Barracas Central y Estudiantes, con nueve unidades cada uno.

Carranza fue clave en la victoria de Aldosivi por penales ante Estudiantes (Foto: Prensa Aldosivi).

En la última fecha perdió 3 a 1 ante Barracas Central, en el estadio Claudio Chiqui Tapia y lleva seis partidos sin conocer la victoria.

Formaciones de Aldosivi y Belgrano

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Matías García; Tiago Serrago, Justo Giani y Cervera. DT: Marcelo Charlier

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leandro Morales, Federico Ricca y Adrián Spörle; Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Zekarayán. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 15.30

Estadio: José María Minella, Mar del Plata

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports.