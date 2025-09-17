En juego: Belgrano empata 1 a 1 con Newell’s Old Boys por Copa Argentina

Desde las 18, Belgrano y Newell’s Old Boys se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio Parque La Pedrera, en la provincia de San Luis, es el escenario del encuentro que será televisado por TyC Sports.

En juego: Belgrano se enfrenta a Newell’s Old Boys

El Pirata llega apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. El ganador de esta llave se enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales.

A menos de 10 minutos del inicio del primer tiempo, Newell’s marcó el primer gol con una jugada de Carlos González. Pero, a los 23 minutos, el delantero Franco Jara logró igualar el juego 1 a 1.