Vía Córdoba / Belgrano

En juego: Belgrano empata 1 a 1 con Newell’s Old Boys por Copa Argentina

Desde las 18 en San Luis, el Pirata y los rosarinos se enfrentan por un lugar en las semifinales.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

17 de septiembre de 2025,

En juego: Belgrano empata 1 a 1 con Newell’s Old Boys por Copa Argentina
Franco Jara marcó el 1 a 1 de Belgrano ante Newell's. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Desde las 18, Belgrano y Newell’s Old Boys se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio Parque La Pedrera, en la provincia de San Luis, es el escenario del encuentro que será televisado por TyC Sports.

En juego: Belgrano se enfrenta a Newell’s Old Boys

El Pirata llega apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. El ganador de esta llave se enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales.

A menos de 10 minutos del inicio del primer tiempo, Newell’s marcó el primer gol con una jugada de Carlos González. Pero, a los 23 minutos, el delantero Franco Jara logró igualar el juego 1 a 1.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS