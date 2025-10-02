Elecciones 2025 en Córdoba: cómo consultar el padrón y todo lo que hay que saber

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el listado definitivo para los comicios legislativos nacionales que tendrán lugar el 26 de octubre en todo el país. En esta jornada se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 lugares en la Cámara de Senadores, lo que definirá la composición del Congreso para los dos últimos años del actual mandato presidencial.

Elecciones 2025 en Córdoba: todo lo que hay que saber

Para consultar el lugar de votación, la mesa y el número de orden, los ciudadanos deben ingresar a www.padron.gob.ar. El trámite requiere completar el DNI, el género, el distrito y un verificador de seguridad. La CNE inició la impresión de los padrones y la designación de autoridades de mesa. Los electores tienen tiempo para solicitar correcciones hasta el 26 de septiembre, según el cronograma electoral.

Como otra iniciativa para asistir al elector, el CNE habilitó un canal de comunicación en la plataforma WhatsApp. Se llama “Vot-A”, un chatbot diseñado para esclarecer dudas sobre el proceso de elección de este año. Esta herramienta ofrece respuestas sobre el sitio de votación, datos electorales, la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa y cómo justificar la no emisión del voto, entre otros temas. Para utilizar la aplicación se debe agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o acceder mediante el link http://wa.me/5491124554444, iniciando la charla con la palabra “hola”.

Quiénes votan en las elecciones 2025 en Córdoba

Están habilitados para participar los argentinos nativos desde los 16 años y los naturalizados a partir de los 18, siempre que carezcan de inhabilitaciones legales. Los documentos válidos para emitir voto son: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y el DNI tarjeta.

Es importante destacar que el ejemplar presentado debe ser igual o posterior al registrado en el padrón electoral. No se acepta el documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el registro, ni tampoco la presentación del “DNI en su celular”. Quien no vote, afronta multas que oscilan entre 50 y 500 pesos, además de limitaciones para concretar trámites en distintos organismos públicos.