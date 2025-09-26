El rival directo de Talleres que empezó ganando antes de los cinco minutos; y obliga más al Albiazul

Comenzó otro fin de semana clave para Talleres en la pelea por la permanencia. Y no es con la noticia esperada, porque San Martín de San Juan, uno de los implicados en la zona de descenso, le gana a Platense en Vicente López 2 a 1, con el primero anotado a los 3 minutos.

¡EL PULPO MADRUGÓ AL CALAMAR! Diego González ganó de cabeza y anotó el 1-0 de San Martín (SJ) ante Platense.



September 26, 2025

Pero reaccionó el “Calamar” actual campeón de la Liga, e igualó a los 12 por Ronaldo Martínez. Un empate que impide a los sanjuaninos desplazar a la T en la parte de abajo de la tabla.

¡¡EL GOLEADOR DEL CAMPEONATO SIEMPRE ESTÁ!! Tremendo cabezazo de Ronaldo Martínez para anotar el 1-1 de Platense ante San Martín (SJ)



September 26, 2025

Diego “Pulpo” González abrió el marcador apenas iniciado el cotejo, pero el “Verdinegro” no pudo sostener el triunfo parcial por mucho tiempo. Cabezazo de Martínez, goleador del Clausura con seis, para el 1 a 1.

Antes el “Pájaro” Short había anotado la igualdad pero a instancias del VAR el gol fue anulado por visible fuera de juego. Y minutos después del empate al mismo delantero lo empujaron en el área, pero para el árbitro no fue penal.

¿Era penal para Platense por empujón sobre Nacho Schor?



September 26, 2025

