El presidente de Talleres, Andrés Fassi, dará una conferencia de prensa: cómo seguirla

El dirigente del Matador tocará tres temas centrales para el mundo del fútbol. A qué hora inicia.

Redacción Vía Córdoba
11 de septiembre de 2025,

Andrés Fassi hablará de tres temas centrales para la hinchada este jueves 11 de septiembre. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, dará una conferencia de prensa este jueves 11 de septiembre. La pronunciación del mandatario albiazul se dará a 15 días del tenso intercambio que tuvo con un grupo de hinchas en las inmediaciones de La Boutique.

La conferencia de prensa del dirigente del Matador tocará tres temas: el momento deportivo, el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el futuro institucional. Según el área de comunicación del club, el acto comenzará a las 12.45.

El presidente Andrés Fassi en el entrenamiento junto al entrenador Carlos Tevez. (Pedro Castillo / La Voz)
El mensaje del Presidente para los socios, la comunidad Talleres y el mundo del fútbol, se llevará a cabo en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), será transmitido por el canal oficial de YouTube del club”, explicó en un comunicado.

