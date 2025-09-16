El festival de asadoras de Córdoba cumple 10 años: cuándo y dónde será

Una localidad de Córdoba se prepara para una nueva edición del festival “Asadoras”, que este año celebra su décimo aniversario. Mujeres parrilleras de toda la provincia se reunirán para demostrar su talento culinario en un evento cultural y social muy esperado.

Cuándo y dónde será el próximo festival de asadoras

El próximo sábado 18 de octubre, en vísperas del Día de la Madre, el predio del Ferrocarril en Marull, departamento San Justo, será escenario de la décima edición del Festival Gastronómico “Asadoras”. Esta competencia convoca a duplas de mujeres, una como fogonera y otra como asadora, a pararse frente al fuego para preparar el mejor asado criollo, empanadas y salsas típicas.

En esta ocasión, las concursantes deberán asar cortes específicos: tira de costilla, vacío, chorizos, morcillas, y un corte aleatorio que podría ser cuadril, matambre, bife de chorizo u ojo de bife. La organización proporcionará estos elementos junto con una bolsa de leña. Además del manejo de la parrilla, cada equipo presentará salsas para el asado y empanadas caseras, que también formarán parte de la evaluación.

Este año, el festival se realizará por la noche. El fuego se encenderá por la tarde y la celebración culminará a la noche con sabores, música y baile, a diferencia de años anteriores que se realizaban durante la mañana. El festival sumará atractivos adicionales como shows musicales en vivo, el “Mercado de Sabores Ansenuza”, que agrupa productos de la región, y una feria emprendedora. También habrá un sector de juegos dedicado a los niños. La entrada es libre y gratuita para todos los asistentes.