El clima en Córdoba: después de las tormentas y el granizo, cómo sigue el tiempo

La intensa tormenta con granizo del primero de enero de 2026 sorprendió a los corbobeses, que están atentos a las alertas y avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado 3 de enero, se prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20ºC. El cielo estará entre ligeramente nublado y con tormentas aisladas por la tarde. Durante la madrugada y en horas de la mañana, se esperan además ráfagas de hasta 59 km/h del sector sur y sureste.

La combinación de agua, vienta y piedra es lo que generó tantas complicaciones durante la tormenta del 1º de enero. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En tanto que el domingo, en la continuidad del primer fin de semana del año, el SMN anuncia una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 30 °C. Con cielo algo nublado durante toda la jornada.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA