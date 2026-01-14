Diego Valoyes suena para volver al Talleres de Carlos Tevez en este mercado de pases

En la ciudad de Córdoba, el Talleres de Carlos Tevez es el equipo que menos se movió en este mercado de pases para incorporar jugadores. Pero en las últimas horas empezó a sonar fuerte la posibilidad del regreso de Diego Valoyes.

Diego Valoyes suena para volver al Talleres de Carlos Tevez

El futbolista colombiano no tuvo los resultados que se esperaban en FC Juárez de México. El equipo que milita en la Primera División del país azteca buscaría recuperar parte de los más de 8 millones de dólares que pagó en su momento.

El colombiano Diego Valoyes, con chances de volver a Talleres. (Instagram Diego Valoyes).

A lo largo de estos casi tres años, el extremo tuvo varias lesiones y disputó 23 partidos, anotó tres goles y brindó tres asistencias. En la última temporada, jugó 10 cotejos, anotó un gol y en uno solo fue titular.

Por qué Talleres se ilusiona con la vuelta de Diego Valoyes

La relación entre la Comisión Directiva de FC Juárez de México y el presidente Andrés Fassi sería fundamental en el regreso del colombiano, según comunicó el medio Doble Amarilla. Por su parte, La Voz deslizó que Tevez habría pedido siete refuerzos en este mercado de pases.

El regreso de Valoyes a Talleres sería en un préstamo por un año para la temporada 2026. En paralelo, habría una opción de compra. A pesar de tener el visto bueno del entrenador, la situación plantea un dilema respecto a las prioridades del equipo, lo bien que rindió anteriormente el deportista en Córdoba y su estado actual.