Darío Sala, de atajar en Belgrano a organizar partidos con leyendas del fútbol

“Mirando el equipo con Mascherano, el Pupi Zanetti, la Brujita Verón y tantas figuras del fútbol del continente, en un momento me pregunté ‘¿qué hago acá en el arco?’ Me sentía el chico que jugaba por ser el dueño de la pelota. Me hizo un gol Kluivert, pero a los 60 después de un atajadón, pedí el cambio”. Un poco en broma y otro con la seriedad que lo distinguía desde su debut en Belgrano, Darío Sala hablo sobre su nueva función: organizar partidos con leyendas del fútbol.

Desde aquella aparición en el arco de Belgrano en 1996, a ascender a Primera como figura de Los Andes, lo que valió el pase a River y después a Independiente; a su ser organizador de este tipo de eventos con figuras de todas las latitudes.

Con 48 años, el cordobés Darío Sala recorrió distintas categorías y países, y ahora organiza eventos deportivos. Foto: Gentileza Darío Sal

“Hice el primero en Daytona en 2022 y tenemos el proyecto de continuarlos En Estados Unidos y en Europa. Leyendas del fútbol contra figuras históricas de distintos países, al menos dos partidos por año. Y en enero de 2024 está la posibilidad de llevarlo a Buenos Aires. Vinculado a un torneo de fútbol femenino de clubes, el The Womens Cup, del que soy director de desarrollos de negocios”, detalló en Vía Córdoba.

Con 48 años, el ex arquero cordobés muestra en sus credenciales una carrera tan vasta como variopinta. Tras atajar en Colombia y en Estados Unidos, se retiró en el 2010 en el FC Dallas de la Major League Soccer, que le hizo la despedida ante el Inter de Italia. Ya con los pantalones largos fue ayudante de campo de Gerardo el Tata Martino en el Atlanta United DC, también de la MLS.

En 2022 organizó con la empresa que fundó, Agrinzonis Sport el Daytona Soccer Fest en Daytona, el mítico circuito de automovilisimo en Estados Unidos. En el equipo de leyendas de América se incluyó a Javier Zanetti, Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón y Agusto Fernández; entre los argentinos. Los brasileños Naldo, Fred y Kleberson; el boliviano Marco el Diablo Etcheverry; el colombiano Juan Pablo Ángel; el peruano Claudio Pizarro; y el mexicano Pável Pardo, entre otros.

La formación de Leyendas, en el evento organizado por el ex Belgrano, Darío Sala. Foto: Gentileza Darío Sal

Por el lado de las glorias del Viejo Continente estuvieron David Trezeguet; el francés Mikael Silvestre; los españoles Juanfran Torres y Gaiska Mendieta; el sueco Marco Mitrovic; el holandés Patrick Kluivert; el croata Tommy Krizanovic y el servio Petsa Ivanovic.

ESTRELLAS DEL FÚTBOL PARA TODOS LOS GUSTOS

“A David Trezeguet, como tiene doble nacionalidad, lo incluimos un rato en cada equipo. Hay varios que están impecables, pero a mí me dolía todo cada vez que me tiraba”, repasó sobre el encuentro, del que prepara más ediciones.

“Hasta nos dimos el lujo de incluir a a Martín Gramática, el pateador argentino que brilló en el futbol americano y fue campeón del Super Bowl de la NFL con los Buccaneers de Tampa Bay”, destacó. Poniendo en relieve que además de “soccer, el evento reune componentes como el show y la música para atraer al público en EE.UU.

“Son jugadores que han marcado una época y es difícil reunirlos en un sólo partido, ese es el desafío que nos proponemos. El primero fue montando un campo de juego profesional en un circuito con tanta historia, donde por primera vez se hizo un partido de fútbol”, apuntó el cordobés.

COMPAÑERO DEL LUIFA ARTIME PRESIDENTE

En sus inicios en Belgrano, Darío Sala tuvo de compañero a Luis Fabián Artime, hoy al frente del club de Alberdi. “Los que estábamos en el plantel con el Luifa no teníamos dudas de que llegaría a presidente. Desde sus tiempos de jugador era el siempre ponía la cara para hablar con los dirigentes, tenía ese perfil”, resaltó.

Darío Sala, el encargado de la logística de la Selección argentina en Estados Unidos en 2021

También elogió el presente deportivo del Pirata: “Es impresionante la campaña que está haciendo con (Guillermo) Farré. Además de ascenderlo al equipo, el técnico lo puso en puestos privilegiados de la tabla”, subrayó.

LA COLECTA DE MARATEA EN INDEPENDIENTE

Darío Sala atajó en Independiente en 2002, y no lo toma por sorpresa el descalabro económico que puso al club de Avellaneda de rodillas por las deudas. “Me recuerda a mis épocas, éramos una banda. Mucha improvisación, en todo. Recuerdo un partido en el que teníamos que jugar ante Boca y no sabíamos ni como iba a formar”, repasó.

Ahora el Rojo recibió el salvataje del influencer Santi Maratea, con una colecta millonaria que repercutió en el país y en el exterior. “Es un buen gesto, pero también da un poco de lástima por la situación de un club tan grande como Independiente, opinó.