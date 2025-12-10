Cuándo subirían los peajes en Córdoba: el pedido de Caminos de las Sierras

Caminos de las Sierras, empresa a cargo del servicio de peajes en Córdoba y la Red de Accesos a Córdoba (RAC), prepara un pedido para el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), quien aprobaría un incremento en el precio.

Cuándo subirían los peajes en Córdoba

La actualización tarifaria sería de un 30 por ciento y empezaría a regir desde el jueves 1 de enero de 2026, según fuentes del gobierno provincial, único accionista de Caminos de las Sierras, en diálogo con La Voz.

La solicitud sería presentada esta semana con la idea de que Ersep la evalúe y apruebe antes del final de 2025. En caso de concretarse la suba, las tarifas quedarían de la siguiente forma:

Los precios de los peajes en Córdoba si se aprueba la suba

Motocicletas Tarifa básica y total: 780 pesos . Tarifa total: 780 pesos .

Automóviles : Tarifa básica : 1.690 pesos. Tarifa total : 2.600 pesos.

Ejes, ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros: Tarifa básica : 3.380 pesos. Tarifa total : 5.200 pesos.

Tres o cuatro ejes, sin duales y altura menor a 2,10 metros: Tarifa básica : 3.380 pesos. Tarifa total : 5.200 pesos.

Tres o cuatro ejes, con ruedas duales o altura superior 2,10 metros : Tarifa básica : 5.070 pesos.. Tarifa total : 15.210 pesos.

Cinco o seis ejes : Tarifa básica : 6.760 pesos. Tarifa total : 20.280 pesos.

