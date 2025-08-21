Cuáles son los 6 restaurantes de Córdoba que cocinan en el Torneo Federal de Chefs

Seis restaurantes de Córdoba competirán entre si para definir al representante de la provincia en el Torneo Federal de Chefs. Se trata de un evento que tiene como objetivo la promoción y difusión de la cocina argentina.

Qué es el Torneo Federal de Chefs de Argentina

El certamen nacional nació en 2013 y es promovido por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). Según explicaron a través de sus redes sociales, buscan la “mejora continua de la calidad y el compromiso por el perfeccionamiento profesional”.

Córdoba es la última parada del Torneo Federal de Chefs de Argentina.

Los expertos gastronómicos están en la última etapa clasificatoria, que ya recorrió màs de 14 sedes a lo largo y ancho del país. Como resultado, 22 equipos quedarán seleccionados para la Gran Final, que será entre el 27 y el 29 de agosto en La Rural de Buenos Aires.

Los 6 restaurantes de Córdoba que cocinan en el Torneo Federal de Chefs

La última parada eliminatoria es este jueves 21 de agosto en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba. Allí, seis cocineros y sus equipos representarán a los restaurantes donde trabajan por un lugar en la cita definitiva. Los participantes serán:

Augusto Tartaglia ( Astor ).

Gustavo Dante Gutierrez Aparicio ( Cartof ).

Pablo Alejandro Alarcón ( Crabs ).

Verónica Gonzalez ( Tressen ).

Pablo Gustavo Skof ( Boden ).

Gaspar Sacone (San Leonardo).

“Córdoba pone sabor al último capítulo clasificatorio. ¡Arrancó la cuenta regresiva!“, concluyeron desde Fehgra.